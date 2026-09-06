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Kam s bioodpadem a rozměrnými věcmi? Liberec otevírá nová sběrná místa

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Liberečané mají od září ještě snazší cestu k ekologickému třídění odpadu. Město rozšířilo síť sběrných míst, kde mohou obyvatelé bezplatně odkládat zahradní i kuchyňský bioodpad a v říjnu přibude i nové místo pro odkládání velkoobjemového odpadu či dřeva. Podzimní úklid zahrady i domácnosti je tak pro všechny občany o poznání pohodlnější a dostupnější.
Kam s bioodpadem a rozměrnými věcmi? Liberec otevírá nová sběrná místa

Kam s bioodpadem a rozměrnými věcmi? Liberec otevírá nová sběrná místa

Zdroj: Město Liberec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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