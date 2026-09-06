Čtyři houby, které vypadají jako běžné hřiby, ale za jedinou v košíku hrozí pokuta až 2 miliony korun

Čtyři houby, které vypadají jako běžné hřiby, ale za jedinou v košíku hrozí pokuta až 2 miliony korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Se sběrem hub opatrně: Za utrhnutí některých hrozí pokuta 2 miliony korun
Konec léta bývá pro pelargonie v balkonových nádobách kritický bod sezóny.
Textilní rolety den a noc dokážou většinu z nich uzavřít jedinou plochou látky, a to i bez jediného...
Když v podvečer usednete ke stolu na terase a během pár minut vás obklopí známé bzučení, napadne vás...
Květy opadávají, a většina zahrádkářů udělá jednu prostou chybu, která keř na týdny přepne do režimu tvorby...
Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...Všechny články tohoto autora →
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