Parnasse zničil Hookera a oslnil UFC. Teď chce vysněný zápas s HollowayemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Parnasse zničil Hookera a oslnil UFC. Teď chce vysněný zápas s Hollowayem
Losene Keita ukončil Muhammada Naimova pravou rukou v čase 2:54 prvního kola a zapsal první výhru v UFC....
Kurtis Campbell si na UFC Paris došel pro první vítězství v organizaci. Trevoru Peekovi se ve třetím kole...
Bývalý dvojnásobný šampion Oktagonu Losene Keita si v Paříži připsal první výhru v UFC. Muhammada Naimova...
Mario Pinto v Paříži zvládl dosud nejzkušenějšího soupeře kariéry. Po těžkém prvním kole zastavil Ryana...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →