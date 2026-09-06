Android vám nově řekne lidskou řečí, proč se vám vybíjí baterie. Gemini analyzuje spotřebu a odhalí viníka

Představte si, že místo rozklikávání grafů a luštění procentuálních sloupců otevřete nastavení baterie a nahoře na vás čeká krátký odstavec psaný srozumitelnou větou: „WhatsApp spotřeboval výrazně víc energie než obvykle, hlavně kvůli aktivitě na pozadí.“ Přesně tohle teď Google spustil na telefonech Pixel 10 a novějších. Funkce nazvaná Battery Usage Summaries využívá lokální model Gemini Nano, který analyzuje tři vrstvy dat: největší konzumenty baterie, podezřelou aktivitu aplikací na pozadí a srovnání aktuální spotřeby s vaším nedávným průměrem. Výsledek? Telefon vám doslova řekne, proč se vybíjí, a jmenuje konkrétního viníka.
Jak to funguje a kde to najdete
Cesta k novince vede přes Nastavení → Battery and charging → Battery usage → Summary. Pokud máte podporovaný Pixel, funkce se zapne automaticky, nemusíte nic hledat ani aktivovat. Na pozadí běží model Gemini Nano prostřednictvím komponenty AICore, která zpracovává veškerá data přímo v telefonu. Nic se neodesílá do cloudu ani Googlu; v kódu funkce je doslova řetězec „Vaše data zůstávají soukromá a nikdy neopouštějí vaše zařízení.“
Shrnutí vychází z posledních 14 dnů aktivity a záměrně ignoruje systémové aplikace, které uživatel stejně neovlivní. Vypíchne jen to nejdůležitější: která aplikace spotřebovala neobvykle mnoho energie, jestli za tím stojí běh na pozadí a jak se celková spotřeba liší od vašeho typického dne. Nejde tedy o kompletní forenzní diagnostiku; Google sám upozorňuje, že shrnutí zvýrazňuje jen klíčové signály.
Co bylo dřív a proč je tohle jiné
Android uměl sledovat spotřebu baterie odjakživa. Graf od posledního plného nabití, přehled podle aplikací, možnost omezit běh na pozadí, to všechno existovalo roky. Problém byl v interpretaci. Běžný uživatel viděl, že „Displej: 34 %, Systém Android: 12 %, Chrome: 9 %“, ale neuměl z toho vyčíst, jestli je to normální, nebo jestli něco nefunguje.
Srovnejme to s konkurencí:
- Samsung nabízí App History a upozornění na aplikace s vysokou spotřebou na pozadí, ale žádné textové AI shrnutí.
- Xiaomi zobrazuje liniový graf trendu spotřeby a procenta jednotlivých aplikací, opět bez slovní interpretace.
Ani jeden z velkých výrobců zatím nenabídl nic srovnatelného s tím, co Google nyní dělá: vzít existující technická data a přeložit je do jedné srozumitelné věty.
Proč jen Pixely a kdy se to rozšíří
Oficiální nápověda Googlu uvádí dostupnost pro „Pixel 10 a novější zařízení.“ Zajímavé přitom je, že samotná AI infrastruktura (AICore a Gemini Nano) už běží i na zařízeních Samsungu, Xiaomi nebo OnePlus, jak dokládá dokumentace ML Kit GenAI. Dokonce i starší Pixel 9 má podporu GenAI API. Omezení na Pixel 10 a novější tedy nevypadá jako čistě hardwarový limit, ale spíš jako produktové rozhodnutí; Google si novinku drží jako exkluzivitu pro nejnovější řadu.
Důležitý je i časový kontext. Android 17 vyšel už 16. června 2026. Battery Usage Summaries se ale objevily až o dva měsíce později, v rámci Androidu 17 QPR2 Beta 3 ze 14. srpna 2026, a veřejný rollout na Pixelech byl potvrzen 1. září 2026. Nejde tedy o funkci, která přišla s Androidem 17 jako takovým, ale o pozdější rozšíření v jeho čtvrtletní aktualizační větvi.
Co to znamená v praxi
Shrnutí baterii samo o sobě nešetří. Neukončí žádnou aplikaci, neomezí běh na pozadí, neoptimalizuje nic automaticky. Jeho hodnota je jinde: dramaticky zkracuje cestu od „proč mi telefon nevydrží“ k „aha, tak tohle musím vyřešit.“ Google v návaznosti doporučuje buď upravit nastavení baterie problémové aplikace, nebo ji rovnou odinstalovat.
Pro české uživatele je tu ještě otazník kolem jazyka. Mobilní aplikace Gemini češtinu podporuje a Gemini Nano 4 v Pixelu 11 zvládá přes 140 jazyků. Zda ale Battery Usage Summaries generují shrnutí i česky, Google zatím oficiálně nepotvrdil.
Podle nás je tohle přesně ten typ funkce, která nevypadá revolučně na papíře, ale v praxi změní chování tisíců uživatelů. Místo ignorování bateriových statistik je konečně přečtou, protože jim poprvé rozumějí.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman