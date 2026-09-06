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Android vám nově řekne lidskou řečí, proč se vám vybíjí baterie. Gemini analyzuje spotřebu a odhalí viníka

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Pixely s Androidem 17 dostaly AI shrnutí baterie. Místo grafů a procent vám telefon sám napíše, která aplikace žere nejvíc energie.
Android vám nově řekne lidskou řečí, proč se vám vybíjí baterie. Gemini analyzuje spotřebu a odhalí viníka

Android vám nově řekne lidskou řečí, proč se vám vybíjí baterie. Gemini analyzuje spotřebu a odhalí viníka

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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