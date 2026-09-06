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Kvíz: Legendární Hospoda slaví 30 let. Jak dobře slavné štamgasty znáte?

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7. září uplyne přesně 30 let od chvíle, kdy se na obrazovkách televize Nova objevil poprvé první díl oblíbeného komediálního seriálu Hospoda. Jeden z prvních nováckých seriálů měl zpočátku řadu odpůrců, kterým nesedl civilní hospodský humor. Postupem let ovšem počin získával na popularitě a kombinaci sehraného obsazení a vděčných hlášek si diváci vždy rádi zopakují při pravidelných letních reprízách. Jak dobře seriálovou hospůdku znáte?
Kvíz: Legendární Hospoda slaví 30 let. Jak dobře slavné štamgasty znáte?

Kvíz: Legendární Hospoda slaví 30 let. Jak dobře slavné štamgasty znáte?

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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