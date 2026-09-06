Wi-Fi 7 ještě ani nemáme doma a TP-Link už představil první routery s Wi-Fi 8. Slibují brutální rychlost až 22 Gb/s

Dne 1. září 2026 v Berlíně stáhl TP-Link plachtu ze dvou produktů, které dosud neměly v segmentu domácích sítí obdoby: klasického routeru Archer 8 Ultra BN19000 a mesh systému Deco 8 Ultra BN22000. Obě zařízení pracují s technologiemi Wi-Fi 8, tedy s připravovaným standardem IEEE 802.11bn, jehož finální schválení se očekává až v roce 2028. Číslo 22 Gb/s, které u Deco 8 Ultra zaujme na první pohled, je součtem teoretické bezdrátové propustnosti přes všechna tři pásma systému, nikoli rychlostí, kterou uvidíte na jednom telefonu nebo notebooku. Přesto jde o první komerčně oznámené domácí routery s Wi-Fi 8 na světě. A přicházejí v době, kdy většina českých domácností ještě ani nevyčerpala možnosti Wi-Fi 7, standardu, který byl finálně publikován teprve v červenci 2025.
Co přesně TP-Link představil
Archer 8 Ultra BN19000 je třípásmový router s deklarovanou agregovanou propustností až 19 Gb/s a 10Gb/s kabelovým portem. Uvnitř pracuje 18 interních antén a proprietární technologie, kterou TP-Link nazývá StabilityEngine. Předobjednávky mají odstartovat 30. září 2026, zatím ale jen ve vybraných regionech; české uvedení ani cena oznámeny nebyly.
Deco 8 Ultra BN22000 je mesh systém, který ve tříbalení pokryje podle výrobce plochu přes 900 metrů čtverečních a zvládne obsloužit více než 200 současně připojených zařízení. Také nabízí 10Gb/s kabelovou konektivitu. Dostupnost TP-Link plánuje na první čtvrtletí 2027, v plánu se dále objevují extendery a adaptéry řady Roam 8 na druhé čtvrtletí téhož roku. Nejde tedy o solitérní ukázku jednoho modelu, ale o uvedení celé platformy.
Kompletní specifikace obou produktů, včetně přesného výčtu portů a regionálních variant, má
TP-Link zveřejnit až 30. září. Proč Wi-Fi 8, když Wi-Fi 7 teprve začíná
Standard Wi-Fi 7 (802.11be) byl formálně publikován 22. července 2025. Routery a klientské čipy s touto technologií se už prodávají: Intel má v portfoliu moduly s propustností 2,4 až 5,8 Gb/s, TP-Link a ASUS nabízejí špičkové routery Wi-Fi 7 s 10Gb/s porty a agregovanou propustností v řádu 19 Gb/s. Jenže „existovat na trhu“ a „být v běžné domácnosti“ jsou dvě různé věci.
Průzkum
ČTÚ z léta 2026 ukazuje, že 34 % českých domácností má optickou přípojku, nejčastěji deklarovaná rychlost se pohybuje mezi 100 a 299 Mb/s a více než třetina respondentů svou rychlost vůbec nezná. V takovém prostředí je Wi-Fi 7 pro většinu lidí stále spíše budoucnost než přítomnost. A Wi-Fi 8 přichází ještě dřív, než ta budoucnost stihla zaklepat na dveře.
Proč tedy výrobci spěchají? Protože Wi-Fi 8 neřeší primárně vyšší papírovou rychlost. Vlastní srovnávací tabulka TP-Linku to říká otevřeně: maximální šířka kanálu zůstává 320 MHz, modulace 4096-QAM a teoretický strop jednoho spojení se oproti Wi-Fi 7 nemění. Nové jsou technologie jako Multi-AP Coordination, vylepšený roaming typu „make-before-break“ nebo mechanismy pro lepší chování na okraji pokrytí. Qualcomm k tomu přidává konkrétní projekt: až o 25 % vyšší propustnost v náročných podmínkách, o 25 % nižší latenci na 95. percentilu a o 25 % méně zahozených paketů při přechodu mezi přístupovými body.
Krátce: Wi-Fi 8 je méně o tom jet rychleji a více o tom nepadat z trati.
Český kontext: dává to vůbec smysl?
Multigigabitové připojení v Česku existuje. O2 nabízí optiku až 2 000 Mb/s, Vodafone má tarif se stejnou rychlostí a T-Mobile ve materiálech přímo popisuje, jaký modem, router a koncová zařízení potřebujete, abyste dvougigabitovou linku skutečně využili. Infrastruktura tedy není nulová.
Jenže reálná poptávka vypadá jinak. Většina domácností jede na stovkách megabitů a i ti, kdo mají gigabit, často brzdí starším routerem nebo Wi-Fi adaptérem v notebooku. Wi-Fi 8 proto podle nás nedává smysl jako „rychlejší internet domů pro každého“. Dává smysl jako další fáze zralosti domácí bezdrátové sítě, pro domácnosti, kde současně streamuje, hraje, volá a pracuje na desítkách zařízení a kde nestabilní roaming mezi mesh uzly dokáže zkazit videohovor uprostřed věty.
Kdo dnes kupuje Wi-Fi 7 router, nepřijde o nic zásadního. Standard je hotový, ekosystém klientů roste a nejlepší modely jako TP-Link Archer BE800 nebo ASUS RT-BE96U už nabízejí 10G porty i propustnost v řádu 19 Gb/s. Wi-Fi 8 přidá hlavně spolehlivost v extrémních podmínkách, a to až ve chvíli, kdy budete mít i telefon a notebook s odpovídajícím čipem.
Kdy přijdou klientská zařízení
Router je jen polovina rovnice. Bez Wi-Fi 8 čipu v koncovém zařízení poběží připojení ve zpětně kompatibilním režimu; fungovat bude, ale nové mechanismy nevyužijete. Qualcomm v březnu 2026 oznámil sampling celého portfolia Wi-Fi 8 včetně mobilní platformy FastConnect 8800 a komerční produkty očekává do konce roku 2026. MediaTek se svou řadou Filogic 8000 slibuje první čipy ve stejném časovém rámci.
Reálně to znamená, že první notebooky a telefony s Wi-Fi 8 se začnou objevovat na přelomu let 2026 a 2027. Než se ale rozšíří napříč značkami a cenovými kategoriemi, uplyne nejspíš další rok. Finální certifikace Wi-Fi Alliance se podle Qualcommu očekává kolem ledna 2028 a teprve ta obvykle odstartuje masovou vlnu produktů.
Co to znamená pro vaše rozhodování
Kdo dnes stojí před nákupem routeru, nemusí čekat. Wi-Fi 7 je zralá, dostupná a na české poměry víc než dostatečná technologie. Kdo ale plánuje síť pro velký dům, desítky IoT zařízení a náročný provoz a nevadí mu být mezi prvními, ten si 30. září pozorně přečte, co TP-Link zveřejní o ceně a dostupnosti Archeru 8 Ultra.
Dvacet dva gigabitů za sekundu zní jako číslo z jiného světa. V praxi ale Wi-Fi 8 slibuje něco cennějšího než hrubou rychlost: síť, která nepřestane fungovat ve chvíli, kdy ji nejvíc potřebujete.
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Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík