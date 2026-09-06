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Wi-Fi 7 ještě ani nemáme doma a TP-Link už představil první routery s Wi-Fi 8. Slibují brutální rychlost až 22 Gb/s

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TP-Link ukázal dva domácí routery postavené na standardu Wi‑Fi 8. Mesh systém Deco 8 Ultra slibuje agregovanou propustnost až 22 Gb/s.
TP Link, Wi-Fi 8, internet

TP Link, Wi-Fi 8, internet

Zdroj: TP-Link Systems Inc.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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