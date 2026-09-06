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Muž po alkoholu usnul u lávky, nadýchal téměř dvě promile

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Nezvyklé oznámení přijali v pondělí kolem páté hodiny odpoledne strážníci v Karlových Varech. Operační středisko informoval oznamovatel o muži, který nehybně ležel u lávky vedoucí z Horního nádraží na Růžový vrch. Hlídka proto vyrazila situaci prověřit.
Muž po alkoholu usnul u lávky, nadýchal téměř dvě promile

Muž po alkoholu usnul u lávky, nadýchal téměř dvě promile

Zdroj: MP Karlovy Vary
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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