Muž po alkoholu usnul u lávky, nadýchal téměř dvě promilePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Muž po alkoholu usnul u lávky, nadýchal téměř dvě promile
Setkání s lidmi v ulicích, billboardy, plakáty a sociální sítě, ale třeba i grilování nebo koncerty. Tak...
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v pondělí 7. září zahájí opravu silnice I/21 u Františkových Lázní. Práce...
Cheb se v sobotu 12. a v neděli 13. září promění v přehlídku železniční techniky všech generací. Národní...
Kraj pronajme nevyužitý zámeček v Dalovicích na Karlovarsku na deset let Waldorfské základní škole a...
Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →