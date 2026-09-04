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V přírodě vyhynuly, v Ostravě žijí dál. Zoo pomáhá zachovat 14 druhů zvířat i rostlin

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Ostravská zoologická zahrada pomáhá zachovat 14 druhů živočichů a rostlin, které se v přírodě již nevyskytují. V případě zvířat jde o šest druhů a jeden poddruh, zoo pěstuje také sedm druhů rostlin, které v přírodě nelze nalézt. Téměř třetina zvířat, která zahrada chová, pak patří mezi ohrožené či kriticky ohrožené.
V přírodě vyhynuly, v Ostravě žijí dál. Zoo pomáhá zachovat 14 druhů zvířat i rostlin

V přírodě vyhynuly, v Ostravě žijí dál. Zoo pomáhá zachovat 14 druhů zvířat i rostlin

Zdroj: Magistrát města Ostravy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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