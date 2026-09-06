Správně uložená jablka přečkají celou zimu bez ztráty šťavnatosti. Ve vhodných podmínkách vydrží čerstvá až do jara

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Správně uložená jablka přečkají celou zimu bez ztráty šťavnatosti. Ve vhodných podmínkách vydrží čerstvá až do jaraPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Jablka jsou oblíbeným ovocem, jehož úrodou se můžeme těšit od léta až do podzimu. Se správnými podmínkami vám uskladněná jablíčka vydrží i přes zimu.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Použitá čajová sedlina nabízí řadu nečekaných možností. V domácnosti dokáže nahradit i některé drahé prostředky
- Odolná koupelnová plíseň nemusí přežívat navždy. Překvapivě snadný postup ji odstraní i z dlouhodobě zanesených míst
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