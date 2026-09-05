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Rušné léto na ostravském urgentním příjmu. Lékaři ošetřili přes 10 tisíc lidí

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Během uplynulých letních prázdnin prošlo Oddělením urgentního příjmu ostravské Fakultní nemocnice (FNO) více než 10 400 pacientů. Je to asi o 500 lidí více, než v loňském roce. Počet následných hospitalizací se oproti roku 2025 ale nezvýšil.
Rušné léto na ostravském urgentním příjmu. Lékaři ošetřili přes 10 tisíc lidí

Rušné léto na ostravském urgentním příjmu. Lékaři ošetřili přes 10 tisíc lidí

Zdroj: Fakultní nemocnice Ostrava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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