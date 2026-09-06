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První český rozhodčí, který se představil v UFC, končí. Müllera po 20 letech zastavilo zdraví

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Jakub Müller uzavírá po dvaceti letech kariéru rozhodčího kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu. Čech, který v roce 2019 řídil dva zápasy UFC v Praze, za sebou nechává výrazné úspěchy i několik ostrých sporů.
První český rozhodčí, který se představil v UFC, končí. Müllera po 20 letech zastavilo zdraví

První český rozhodčí, který se představil v UFC, končí. Müllera po 20 letech zastavilo zdraví

Zdroj: RFA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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