Russell prohrál s Gaslym šachy a slíbil mu odvetu v kvalifikaci. Gasly vyhrál i tu

Většina sportovních příběhů potřebuje trochu práce, aby dostala správný oblouk. Tento dorazil z Monzy kompletně zabalený a není příliš co opravovat.
Russell měl přitom velmi dobrý důvod věřit, že odveta vyjde
Mercedes vypadal během víkendu rychle a Russell byl před kvalifikací jedním z největších favoritů na pole. Ve třetím tréninku zajel nejrychlejší čas a Alpine nikdo mezi hlavní kandidáty na první místo vážně nezařazoval.
Gasly během kvalifikace postupně ukazoval, že podobné odhady možná nebyly úplně aktuální. Alpine bylo rychlé už v Q1, Francouz se držel vpředu také ve druhé části a do závěrečného pokusu Q3 šel jako skutečný kandidát na první řadu.
Russell přesto zajel dost dobré kolo na to, aby si mohl myslet, že odveta ze šachovnice přece jen přijde.
Gasly byl o šest setin rychlejší.
„Asi patnáct minut před kvalifikací jsme právě dokončili partii šachu a on mě porazil. Tak jsem si říkal: dobře, tak já tě porazím v kvalifikaci. A jsme tady,“ popsal Russell celý svůj velmi krátký plán po skončení session.
Následně Gaslymu poblahopřál a uznal, že Alpine bylo rychlé po celou kvalifikaci.
Gasly si vybral zajímavý den na dvojité vítězství
Samotné pole position mělo samozřejmě mnohem větší sportovní význam než šachová partie v paddocku. Pro Gaslyho šlo o první pole kariéry, Alpine získalo první od přejmenování Renaultu a všechno se odehrálo právě v Monze, kde Francouz v roce 2020 senzačně vyhrál svůj jediný závod Formule 1.
To všechno jsme si už rozebrali včera.
Dnešní nový poznatek je mnohem zásadnější: pokud chcete před kvalifikací porazit George Russella dvakrát během hodiny, je dobré začít dámou a králem.
Dobře, možná to tak úplně nefunguje.
Russell sám celou historku vyprávěl jako vtip a nic nenasvědčuje tomu, že by prohraná šachová partie ovlivnila jeho řízení. V rozhodujícím kole navíc řešil provoz a Maxe Verstappena před sebou, zatímco Gasly jednoduše poskládal rychlejší pokus.
Právě proto není potřeba vyrábět z šachu psychologickou bitvu dvou pilotů.
Byla to prostě nádherná náhoda.
Nejlepší část přišla až ve chvíli, kdy Russell pochopil pointu
Russell po kvalifikaci nepůsobil jako člověk, kterému šest setin zničilo náladu na celý víkend. Pole samozřejmě chtěl, zároveň ale dokázal ocenit, jak nečekaný výkon Gasly předvedl.
Přiznal dokonce, že Mercedes Alpine před kvalifikací nepovažoval za skutečnou hrozbu. Jeho rychlost v tréninku tým částečně přisuzoval možnému množství paliva nebo vyššímu výkonovému režimu motoru.
Pak Gasly začal vyhrávat jednotlivé části kvalifikace a žert přestal být teoretický.
Russell se tedy v průběhu zhruba hodiny dozvěděl dvě věci. Pierre Gasly je momentálně lepší šachista. A pokud má Alpine v Monze správný den, není úplně špatný ani s volantem.
Nedělní odvetu už šachovnice nerozhodne
Russell bude v závodě startovat vedle Gaslyho a situace se tím vrací k vážnějšímu sportu. Mercedes má pravděpodobně silnější dlouhodobé tempo, Monza nabízí několik míst k předjíždění a sám Russell poznamenal, že právě zde nemusí být pole position pro vítězství tak zásadní jako na jiných tratích.
Takže třetí kolo jejich velmi neoficiálního souboje může dopadnout úplně jinak. Gasly vyhrál šachy. Gasly vyhrál kvalifikaci. Russell ještě může vyhrát Grand Prix.
A jestli se tak stane, doufejme, že oba po závodě nepůjdou hrát ping-pong. Tohle už začíná být zbytečně komplikovaný víceboj.
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Zdroje: Formula 1 – Russell evaluates Monza prospects after losing out to flying Gasly [1], Reuters – Gasly makes his move to keep Russell in check on and off the track [2].