Nejkrásnější přímořská destinace v říjnu je také nejlevnější. Všechno tu stojí půlku než v Česku

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Představte si destinaci, kde se teplota moře pohybuje kolem 27 stupňů, denní teploty nepřesahují příjemných třicet stupňů a na plážích najdete místo k nadechnutí. Přesně takový je Egypt v říjnu – měsíci, kdy většina Evropanů už balí zimní bundy, zatímco u Rudého moře stále panují podmínky jako uprostřed léta.
Letní vedra, která běžně šplhají přes čtyřicítku, jsou pryč. Místo nich přichází stabilní slunečné dny bez extrémů, večery příjemně chladné a moře prohřáté do hloubky po celém horkém létě. Korálové útesy nabízejí v tomto období vynikající viditelnost, což ocení každý, kdo si chce užít podvodní svět bez davů šnorchlařů kolem sebe.
Přímý let z Prahy trvá pouhé čtyři až čtyři a půl hodiny, což z Egypta dělá nejbližší celoročně teplé moře pro české turisty. Turistické vízum si můžete pořídit přímo na letišti po příletu za jednotný poplatek 25 USD.
Proč tu všechno stojí zlomek českých cen
Ekonomická realita Egypta vytváří pro návštěvníky situaci, která nemá v okolních destinacích obdoby. Po výrazné devalvaci egyptské libry a mimo hlavní letní špičku se rozdíl mezi místními a evropskými cenami prohlubuje ještě víc.
Večeře z čerstvých ryb pro dvě osoby vyjde na částku, za kterou byste doma pořídili jen jedno denní menu. Káva v kavárně, čerstvě vymačkaná šťáva nebo balená voda na ulici stojí doslova drobné. Desetikilometrová jízda taxíkem často nestojí více než lístek na městskou dopravu v Praze.
Masáže, kosmetické procedury nebo potápěčské kurzy jsou dostupné za zlomkové částky oproti evropským standardům. Půjčení kompletního šnorchlovacího vybavení nebo celodenní výlet lodí s obědem představuje výdaj, který rodinný rozpočet nijak zásadně nezatíží. Při nákupech a využívání služeb je dobré mít u sebe vždy dostatek místní měny v hotovosti – na tradičních tržištích a v malých obchodech získáte s egyptskými librami výrazně lepší kurz než při platbě eury.
Pláže bez rezervování lehátek a památky bez spalujícího žáru
Rodiny se školou povinnými dětmi už odcestovaly, takže hotelové pláže, bazény i jídelny nepůsobí přetíženým dojmem. Ranní boj o lehátka odpadá a personál má čas věnovat se hostům s větší pozorností. Bezvětrné dny přinášejí klidné moře plné podmořského života bez nebezpečných vln.
Vysoké letní teploty obvykle zcela vylučují celodenní výlety za starověkou historií. Vystoupit z klimatizovaného autobusu do padesátistupňového žáru v Údolí králů nebo u pyramid je pro běžného člověka vyčerpávající zážitek. V říjnu se však teplota ve vnitrozemí stává snesitelnou.
Prohlídka chrámových komplexů v Karnaku, návštěva chrámu královny Hatšepsut nebo plavba po Nilu na tradiční feluce dostávají v podzimním světle úplně jiný rozměr. Světlo je měkčí, což ocení fotografové, a absence spalujícího poledního slunce umožňuje strávit mezi památkami tolik času, kolik si skutečně zaslouží.
Každá z hlavních oblastí má v tomto období co nabídnout podle vašich preferencí. Hurghada láká pestrým večerním životem a dlouhými písečnými plážemi s pozvolným vstupem do vody. Marsa Alam zůstává volbou pro milovníky přírody – zdejší mořské dno je stále téměř nedotčené a šance na plavání s mořskými želvami přímo u hotelového mola je vysoká. Sharm El Sheikh přitahuje dramatickou scenérií Sinajského poloostrova, kde se hory potkávají přímo s mořem.
Dny se i v Egyptě postupně zkracují, což znamená, že slunce zapadá zhruba kolem páté hodiny odpoledne. Po západu pak teploty rychle klesají k příjemným dvaceti stupňům, což vytváří ideální prostor pro venkovní posezení. Smlouvání k místní kultuře patří, ale v říjnu jsou prodejci často ochotnější k rozumné dohodě než uprostřed hlavní sezóny.
Zdroje článku: zivotcestovatele.cz, tn.nova.cz, poznatsvet.cz, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová