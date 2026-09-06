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Tvarohové knedlíky s meruňkami jsou letní favorit, který si zamilujete po prvním soustu: Vyzkoušejte švestky i jiné ovoce ze zahrádky

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Když se v kuchyni objeví zralé meruňky, u nás doma bývá o obědě rozhodnuto skoro hned. Tvarohové knedlíky s meruňkami dělám hlavně v létě, protože jsou rychlé, syté a přitom nepůsobí těžce. Mám ráda těsto z měkkého tvarohu, vejce a mouky, do kterého přidávám trochu oleje a špetku soli. Právě díky tomu zůstávají knedlíky hezky měkké i po uvaření.
Obrázek k receptu s názvem Stačilo jednou zkusit tvarohové knedlíky s meruňkami a byl z toho letní favorit

Obrázek k receptu s názvem Stačilo jednou zkusit tvarohové knedlíky s meruňkami a byl z toho letní favorit

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Stačilo jednou zkusit tvarohové knedlíky s meruňkami a byl z toho letní favorit
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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