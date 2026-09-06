Tvarohové knedlíky s meruňkami jsou letní favorit, který si zamilujete po prvním soustu: Vyzkoušejte švestky i jiné ovoce ze zahrádky

Pamatuji si, že kdysi za mého dětství jsme na Slovensku vařili pouze bramborové knedlíky. Když jsem ale později zkusila ovocné knedlíky z tvarohového těsta, od té doby už s ovocem jiné nedělám. Nejraději mám těsto z měkkého tvarohu, vejce a mouky, s trochou oleje a špetkou soli. Díky tomu zůstane po uvaření příjemně vláčné.
Někdo sáhne po hrubé mouce, jiný po polohrubé, obě cesty fungují. Já se pořád vracím k
polohrubé, protože se s těstem dobře pracuje a tolik se nechytá na ruce. vybírám raději pevnější, ne úplně měkké. Při balení se nerozmačkají a v hrnci pak Meruňky drží pohromadě.
Malá rada z kuchyně: Pokud nespěcháte úplně na minutu, nechte těsto po promíchání 5 až 10 minut odpočinout. Mouka mezitím nasaje vlhkost, těsto trochu povolí a knedlíky se potom balí podstatně klidněji. Meruňky a tvaroh patří k létu víc, než se zdá
Ovocné knedlíky jsou v jistota, ke které se v létě vrací snad každá druhá rodina. Jednou se plní jahodami, jindy českých kuchyních švestkami, ale meruňky mají něco navíc. Jsou voňavé, lehce kyselé a s tvarohovým těstem nepůsobí mdle. I proto tenhle typ knedlíků z domácích sešitů a kuchařek jen tak nezmizel. Recept na domácí tvarohové knedlíky s meruňkami
Doba přípravy: 20 minut Doba vaření: 8 až 10 minut Počet porcí: 4 porce Celkový čas: zhruba 30 minut Ingredience, které budeme potřebovat 250 g měkkého tvarohu ve vaničce 1 vejce 240 g polohrubé mouky 3 lžíce oleje 1 špetka soli 8 až 10 ks menších meruněk 50 g rozpuštěného másla na přelití 150 g měkkého tvarohu na posypání nebo podání 2 až 3 lžíce moučkového cukru podle chuti 4 lžíce zakysané smetany k podávání Postup přípravy meruňkových tvarohových knedlíků
1. Do větší mísy dejte
měkký tvaroh, přidejte vejce, olej a špetku soli. Promíchejte, nejlépe tak, aby ve směsi nezůstávaly výrazné hrudky.
2. Po částech přisypávejte
polohrubou mouku a zpracujte měkké těsto. Nemá se roztékat, ale ani být tuhé jako na vánočku. Mírná lepivost nevadí.
3. Těsto nechte
5 až 10 minut odpočinout. Mezitím omyjte meruňky, osušte je a vyjměte pecky. Větší plody klidně rozpulte, menší nechávám vcelku, jen bez pecky.
4. Pracovní plochu lehce poprašte moukou a z těsta odkrajujte podobně velké kousky. Každý rozmáčkněte v dlani, doprostřed dejte
meruňku a obalte ji těstem. Spoj pořádně přitiskněte, jinak se knedlík může při vaření otevřít.
Švestkové knedlíky, které se nelepí ani nerozpadají, podle osvědčeného receptu
5. Ve větším hrnci přiveďte k varu osolenou vodu. Knedlíky vkládejte do
mírně vroucí vody, ne do prudkého klokotu. V klidnější vodě se zbytečně neotloukají.
6. Když knedlíky
vyplavou na hladinu, nechte je vařit ještě asi 3 minuty. U nás se tenhle čas osvědčil nejlépe. Pokud jsou knedlíky větší, přidejte zhruba minutu.
7. Hotové knedlíky vyndejte děrovanou naběračkou a nechte je chvíli okapat. Ještě teplé je přelijte
rozpuštěným máslem, aby se neslepily.
8. Podávejte s
tvarohem, moučkovým cukrem a lžící zakysané smetany. Nejlepší jsou hned po uvaření. Pokud nějaké zůstanou, dejte je do lednice a druhý den je opatrně ohřejte v páře nebo v mikrovlnce. Foto: Cooky.cz, Tvarohové knedlíky s meruňkami Rady z domácí kuchyně na tvarohové knedlíky s meruňkami Když je těsto moc řídké, přidávejte mouku po malých dávkách. Velká hrst najednou umí knedlíky zbytečně zatížit. Meruňky berte spíš pevné. Přezrálé se při balení mačkají a rychle pouštějí šťávu. Pro svátečnější talíř vložte doprostřed meruňky malou kostku cukru. Po rozkrojení vznikne šťavnatější střed. Na talíři se osvědčuje i směs strouhaného tvarohu, cukru a másla. U nás mizí obvykle jako první. Pokud chcete, aby byly knedlíky uvařené rovnoměrně, dělejte je co nejpodobněji velké. Vypadá to jako drobnost, ale u ovocných knedlíků je ten rozdíl na talíři znát.
Blbouny s tvarohem vás přesvědčí, že i hravý název může patřit poctivému sladkému jídlu
Knedlíky plné borůvek: Letní hit, který musíte vyzkoušet
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková