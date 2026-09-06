Moře na dvoře: Langmajer před Vetchým raději mlčel o šachu, Rybová měla dost zmrzliny a Moravec skončil v obřím párku

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Moře na dvoře: Langmajer před Vetchým raději mlčel o šachu, Rybová měla dost zmrzliny a Moravec skončil v obřím párkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Natáčení filmu Moře na dvoře zkomplikovalo počasí. Co přesně na place potrápilo Lindu Rybovou a z jakého důvodu herec Jiří Langmajer lhal svému kolegovi.
Moře na dvoře
Zdroj: FOTO:Bontonfilm / distr. TV Nova
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