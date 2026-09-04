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Mladí váhají, zda půjdou ke komunálním volbám. Kandidáty často neznají

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O účasti v blížících se komunálních volbách je pevně rozhodnuta méně než polovina lidí mladších 24 let. Nejčastěji mladým voličům chybí znalost lokálních politiků nebo pocit, že jejich hlas dokáže něco změnit. Vyplývá to z nového průzkumu agentury Ipsos, který provedla pro Institut politické participace mladých (IPPM).
Mladí váhají, zda půjdou ke komunálním volbám. Kandidáty často neznají

Mladí váhají, zda půjdou ke komunálním volbám. Kandidáty často neznají

Zdroj: Petr Bezděk
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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