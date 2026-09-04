Mladí váhají, zda půjdou ke komunálním volbám. Kandidáty často neznají

Podle nejnovějšího průzkumu by ke komunálním volbám rozhodně přišlo 47 procent lidí ve věku 18 až 24 let. Dalších 34 procent z nich nad účastí přemýšlí, nejsou ale pevně rozhodnuti. Poslední skutečná účast ale těmto číslům neodpovídá. Lidí mladších 30 let dorazila v roce 2022 asi jen čtvrtina.
Průzkum realizovala agentura Ipsos pro Institut politické participace mladých na reprezentativním vzorku 1 223 respondentů ve věku 18 až 75 let. Sběr probíhal online od 17. do 21. srpna 2026. Na otázky týkající se důvodů neúčasti a možné motivace odpovídali pouze lidé, kteří uvedli, že by ke komunálním volbám spíše nebo určitě nepřišli.
„Průzkum potvrzuje, že mladí lidé nejsou apatičtí. Velký rozdíl mezi deklarovaným zájmem a skutečnou účastí ale ukazuje, že samotná ochota nestačí. Komunální politika je pro mladé často nepřehledná, neznají kandidáty a nevidí jasně, jak mohou výsledek ovlivnit,“ dodala ředitelka IPPM Alice Mikulášová.
Právě neznalost kandidátů a pocit, že jejich hlas nic nezmění, uváděli mladí lidé jako hlavní důvody, proč k urnám nakonec nevyrazí. „U nejmladší věkové skupiny je potřeba představit konkrétní kandidáty ještě silněji. Více než polovina nejmladších voličů uvedla, že by je mohla přesvědčit lepší znalost kandidátů a jejich postojů,“ uvedl autor průzkumu Michal Kormaňák z agentury Ipsos.
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Na výsledky průzkumu naváže společná iniciativa Institutu politické participace mladých a spolku NEZÁJEM. Připravena je série třinácti politických debat, které proběhnou v krajských městech. „Nechceme mladým říkat, koho mají volit, ale ukázat jim kandidáty a připomenout, že radnice rozhodují o bydlení, dopravě, kultuře, školách a sportu i veřejném prostoru,“ řekl předseda spolku NEZÁJEM Štěpán Smetana.
Debaty nabídnou prostor vždy pro pět až osm kandidátů do 30 let. Jejich hlavním cílem je představit novou generaci komunálních politiků a podpořit aktivní i pasivní volební účast mladých lidí. V Ostravě debata proběhne 1. října od 17:30 v Centru PANT. Informace o celém projektu a dalších debatách jsou k dispozici na webových stránkách spolku.