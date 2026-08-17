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V ráji tifosi: Muzea Ferrari, která musí fanoušek navštívit

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Jak jednou řekl Enzo Ferrari: „Požádejte dítě, aby nakreslilo auto, a určitě ho nakreslí červené.” Pro Italy je motorsport v podstatě sportem národním. Věřím, že každý fanoušek formule 1 by měl navštívit muzea, která vzdávají hold právě této ikonické značce se vzpínajícím se hřebcem ve znaku. Přemýšlíte, které muzeum Ferrari v Itálii navštívit? Ideálně obě, níže se dozvíte, co na vás v expozicích bude čekat.
Ferrari Maranello

Ferrari Maranello

Zdroj: SvětFormule.cz
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