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V Olomouci vede ANO, úspěch má STAN. V Prostějově vyhrála opozice

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V Olomouci po sečtení více než 80 procent okrsků vede ANO, úspěch má také STAN. ANO je v čele rovněž v Přerově. V Prostějově však Babišovo hnutí rodrtila opozice. Volební účast se pohybuje okolo 48 procent.
V Olomouci vede ANO, úspěch má STAN. V Prostějově vyhrála opozice

V Olomouci vede ANO, úspěch má STAN. V Prostějově vyhrála opozice

Zdroj: Stanislav Heloňa
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 12:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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