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Jak bude vypadat olomoucká tržnice? Porota vybrala vítěze soutěže, podívejte se

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Jak bude vypadat rozsáhlé území mezi olomouckou městskou tržnicí, bývalým autobusovým nádražím a Smetanovými sady? Odborná porota nyní vybrala vítěze urbanistické soutěže, kterým se stal pražský ateliér DICE25 architects.
Jak bude vypadat olomoucká tržnice? Porota vybrala vítěze soutěže, podívejte se

Jak bude vypadat olomoucká tržnice? Porota vybrala vítěze soutěže, podívejte se

Zdroj: Město Olomouc/DICE25 architects
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 18:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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