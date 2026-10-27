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PRO Jeseník vytvoří koalici s ANO. Vysvětluje to programovou shodou

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Město Jeseník povede koalice vítězného PRO Jeseník a hnutí ANO, v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu bude mít 11 mandátů. Pokračují nicméně jednání o případné širší koalici. Z vedení města tak vypadne hnutí Jeseník srdcem, které bylo na radnici doposud.
PRO Jeseník vytvoří koalici s ANO. Vysvětluje to programovou shodou

PRO Jeseník vytvoří koalici s ANO. Vysvětluje to programovou shodou

Zdroj: Město Jeseník
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 05:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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