PRO Jeseník vytvoří koalici s ANO. Vysvětluje to programovou shodou

PRO Jeseník získalo ve volbách sedm mandátů, stejně jako Jeseník srdcem. ANO má čtyři zastupitele.
"Po dosavadních povolebních jednáních jsme se rozhodli vytvořit základ budoucí koalice s hnutím ANO. Našich sedm zastupitelů a čtyři zastupitelé ANO představují většinu 11 z 21 zastupitelů. Jednání tím ale nekončí. Nyní povedeme další rozhovory o možné širší spolupráci a případném rozšíření koalice," uvedl lídr PRO Jeseník Dušan Antálek.
Zástupci vítězného uskupení již dříve uvedli, že rozhodování mezi spoluprací s Jeseníkem srdcem a hnutím ANO bylo jejich největší dilema, i proto jednání trvala tak dlouho. Rozhodl podle nich nakonec volební program, shoda na hlavních prioritách a snaha vyslyšet volání po změně.
Roli hrály i personální požadavky. "Jeseník srdcem požadoval tři místa v radě a obsazení obou místostarostovských pozic. S ANO jsme se dohodli na dvou místech v radě a jedné místostarostovské pozici pro jeho zástupce," uvedli zástupci PRO Jeseník na sociálních sítích. Dohoda s ANO jim prý poskytuje větší prostor pro prosazování jejich programu. Mezi priority uskupení uvedlo obnovu Jeseníku po povodních, bezpečnost či odpovědné a rozumné hospodaření s veřejnými penězi.
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Podle lídryně hnutí ANO Venduly Sukupové rozhodla programová shoda. "Měli jsme největší programový průnik s PRO Jeseníkem, cesta tak byla nasnadě," řekla Sukupová. Hnutí ANO se podílelo na vedení města v letech 2014 až 2018, poté bylo vždy v opozici.
Zástupci Jeseníku srdcem uvedli, že o dohodu usilovali, požadavky PRO Jeseník však považovali za nepřiměřené volebnímu výsledku. "Jejich přijetí by nám neumožnilo odpovědně prosazovat volební program, se kterým jsme u vás uspěli," vzkázali voličům.
Komunální volby v Jeseníku vyhrála kandidátka PRO Jeseník, vítězství před Jeseník srdcem bylo těsné, o 59 hlasů. Třetí ANO bude mít čtyři zastupitele. Sdružení Jeseník srdcem, které vládlo jesenické radnici předchozích osm let, dříve vedla dosavadní starostka Zdeňka Blišťanová. Vedoucí pozici na kandidátce přepustila Martině Seidlerové, protože byla zvolena poslankyní. Sedm mandátů získalo sdružení i před čtyřmi lety.
Čtvrtí Občané Jeseníku/KDU-ČSL mají jeden mandát, jednoho zastupitele bude mít na pátém místě Náš Jeseník/Trikolora. Šestí jsou Nezávislí za Jeseník s jedním mandátem.