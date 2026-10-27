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Úleva po deseti měsících. Most na D1 v Dluhonicích dostává tlumiče hluku

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Už deset měsíců obyvatelé Dluhonic trpí nesnesitelným hlukem z mostních uzávěrů na D1, které přirovnávají k výstřelům z děla. Nyní konečně přichází úleva. Specializovaná firma nyní začala na most nad Dluhonicemi montovat speciální tlumiče, které by měly impulsní hluk významně snížit.
Úleva po deseti měsících. Most na D1 v Dluhonicích dostává tlumiče hluku

Úleva po deseti měsících. Most na D1 v Dluhonicích dostává tlumiče hluku

Zdroj: Michal Šverdík
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 09:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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