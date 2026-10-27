Úleva po deseti měsících. Most na D1 v Dluhonicích dostává tlumiče hluku

"Jsme velmi rádi, že se to začíná realizovat, protože most hodně ztěžuje lidem život. Těšíme se a věříme, že to výrazně sníží impulsní hluk," neskrývá radost předseda výboru místní části Dluhonice Oldřich Boráň. Lidé jsou zde totiž zoufalí, dálnici nad svými domy nechtěli a nyní trpí nesnesitelným hlukem.
"To jsou výstřely z děla v nepravidelných intervalech. Kdo je poblíž, nemůže usnout," stěžoval si už na začátku letošního roku jeden z obyvatel Dluhonic, který bydlí těsně vedle estakády, Vladimír Košnár. Další lidé mluvili o ohrožení zdraví a požadovali okamžitou nápravu.
Měření hluku ovšem vyšla v pořádku, nápravy se proto ujalo město Přerov. "Můžeme se bavit o metodice měření hluku, který vyšel v pořádku, ale jak sami slyšíte, hlučnost tady je a rozléhá se. Město chce chránit obyvatele své místní části, a proto jde celá tato investice za námi. Řešit jsme to museli," řekl dnes přímo v Dluhonicích primátor Přerova Petr Vrána (ANO). Město ze svého rozpočtu zaplatí 5,5 milionu korun.
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Na mostu v Dluhonicích je jeden z největších mostních závěrů v České republice. "Díky přejezdu vozidel vzniká impuls, který se šíří všemi směry. My teď pomocí sendvičových panelů vybudujeme protihlukové zábrany ze spodní strany mostního závěru, aby se hluk nešířil dál a abychom utlumili ten impuls a ráz, který tady slyšíme," popsal David Knoll, specialista z firmy, která protihlukové opatření montuje.
Podobný systém byl v České republice použitý už třikrát, například ve Frýdku-Místku, a podle Knolla se osvědčil. Snížení hluku se v laboratoři pohybovalo okolo 25 decibelů, v reálném prostředí to může být od 18 do 20 decibelů. Montáž sendvičových panelů, které jsou proti sobě posunuté, aby minimalizovaly hluk, by měla v Dluhonicích skončit už koncem listopadu.
"Hluk je standardní vliv mostních závěrů, málokdo s tím však počítá do budoucna. Je to velice podceňovaná věc a není to první ani poslední most, kde se to stalo. Na základě zkušeností z Frýdku-Místku a tady z té estakády v Dluhonicích se ovšem u novostaveb už začínají dělat ta protihluková opatření i zespoda," dodal Knoll.