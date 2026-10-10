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Voliči vystavili účet, komentuje opozice jasné vítězství v Prostějově

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Dennívýzva
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Obrovským překvapením skončily komunální volby v Prostějově, kde vládnoucí ANO jasně porazilo opoziční hnutí Na rovinu. Lidé tak odmítli stávající praktiky na radnici, komentuje vítězství jednička hnutí Jana Jílková.
Voliči vystavili účet, komentuje opozice jasné vítězství v Prostějově

Voliči vystavili účet, komentuje opozice jasné vítězství v Prostějově

Zdroj: poskytlo hnutí Na rovinu
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 16:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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