Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

ANO v Prostějově končí. Koalici vytvoří ODS s hnutím Na rovinu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Po dvou týdnech váhání se ODS v Prostějově rozhodla, že koalici vytvoří s hnutím Na rovinu, které vyhrálo volby. Do opozice tak v Prostějově, ve své baště, odchází ANO. Nová koalice bude mít v pětatřicetičlenném zastupitelstvu většinu 18 hlasů.
ANO v Prostějově končí. Koalici vytvoří ODS s hnutím Na rovinu

ANO v Prostějově končí. Koalici vytvoří ODS s hnutím Na rovinu

Zdroj: Michal Šverdík
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 18:31

Reklama
Další články z Hanácká Drbna
Jak bude vypadat olomoucká tržnice? Porota vybrala vítěze soutěže, podívejte se
Jak bude vypadat olomoucká tržnice? Porota vybrala vítěze soutěže, podívejte se
HLEDÁME PÁNÍČKA: Tři pejsci z Javorníku čekají na svou novou šanci
HLEDÁME PÁNÍČKA: Tři pejsci z Javorníku čekají na svou novou šanci

Ve spolupráci s útulky v Olomouckém kraji pravidelně hledáme zájemce o adopce zvířat, která přišla o své...

Na fotbalovém hřišti v Tršicích někdo v noci porcoval divočáka. Hledají se svědci
Na fotbalovém hřišti v Tršicích někdo v noci porcoval divočáka. Hledají se svědci

Velké pozdvižení způsobilo počínání čtyř osob, které v noci na pondělí na fotbalovém hřišti v Tršicích na...

Úleva po deseti měsících. Most na D1 v Dluhonicích dostává tlumiče hluku
Úleva po deseti měsících. Most na D1 v Dluhonicích dostává tlumiče hluku

Už deset měsíců obyvatelé Dluhonic trpí nesnesitelným hlukem z mostních uzávěrů na D1, které přirovnávají k...

PRO Jeseník vytvoří koalici s ANO. Vysvětluje to programovou shodou
PRO Jeseník vytvoří koalici s ANO. Vysvětluje to programovou shodou

Město Jeseník povede koalice vítězného PRO Jeseník a hnutí ANO, v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu bude...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
Hanácká Drbna
Další články z kategorie Olomoucký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOlomoucký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.