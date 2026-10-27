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Na fotbalovém hřišti v Tršicích někdo v noci porcoval divočáka. Hledají se svědci

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Velké pozdvižení způsobilo počínání čtyř osob, které v noci na pondělí na fotbalovém hřišti v Tršicích na Olomoucku porcovaly divoké prase. Celou věc zachytily kamery, místní tělovýchovná jednota nyní hledá svědky.
Na fotbalovém hřišti v Tršicích někdo v noci porcoval divočáka. Hledají se svědci

Na fotbalovém hřišti v Tršicích někdo v noci porcoval divočáka. Hledají se svědci

Zdroj: TJ Tršice
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 11:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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