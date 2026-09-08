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Už víte, kde uložíte úrodu? Dobře uložená zelenina vydrží až do jara

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Nastává období sklizně letošní úrody z našich zahrad a jistě přemýšlíte, kde zeleninu či ovoce uskladníte. Taková dobře uložená zelenina vydrží klidně až do března bez toho, aniž by ztratila na své kvalitě. A jistě mi dáte za pravdu, že vlastní výpěstky jsou ty nejlepší. Ideálními prostory jsou dobře větrané sklepy nebo garáže, které v zimě nepromrzají. Některé druhy zase můžete ponechat na samotných záhonech.
Zelenina

Zelenina

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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