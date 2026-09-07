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Naše babičky věděly. Do květináče patří bobkový list

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Už jste někdy viděli bobkový list zahrabaný v květináči? Pokud ano, možná se vám to zdálo divné. Proč by ostatně toto tradiční koření mělo být jinde než v polévce nebo v jiných pokrmech, kde má své tradiční místo? Důvodů bychom nepochybně našli hned několik. Souvisí pochopitelně s tím, že právě bobkový list rostlinám dokonale prospívá. Jak? Na to se zaměříme v následujících řádcích.
Bobkový list

Bobkový list

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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