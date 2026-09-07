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Využití kaštanů v domácnosti: dejte je na parapet a zbavte se pavouků

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Kaštany jsou symbolem podzimu. Většina z nás je má spojené se sběrem jako potravou pro lesní zvířata nebo vytváření podzimních dekorací s dětmi. Využití kaštanů je ovšem mnohem rozmanitější, než jste si možná mysleli. V domácnosti vám například pomohou s odpuzováním pavouků nebo si z nich lze vyrobit ekologický čisticí prostředek.
Kaštany

Kaštany

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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