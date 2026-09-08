Sukulenty stačí zalít jednou za měsíc, ale jen když dodržíte jedno pravidlo. Kdo ho ignoruje, přijde o kořeny dřív než za týden

Přitom stačí dodržovat jediné pravidlo. Pokaždé důkladně prolít celý kořenový bal, nechat vodu odtéct a další zálivku odložit až do chvíle, kdy substrát kompletně vyschne. Žádný kalendářní rozpis, žádné opatrné kapky. Jen cyklus nasycení a sucha, který kopíruje podmínky pouštních a polopouštních stanovišť, odkud tyto rostliny pocházejí.
Proč „po troškách“ ničí kořeny rychleji než sucho
Intuice velí zalévat málo a často. Jenže právě tahle zdánlivě šetrná strategie působí sukulentům největší škody. Missouri Botanical Garden popisuje typický výsledek opakovaných mělkých dávek: horní vrstva substrátu zůstává rozmáčená, zatímco spodní část balu vysychá nerovnoměrně, nebo naopak drží starou vlhkost bez přístupu vzduchu. Kořeny v takové směsi ztrácejí kyslík.
University of Minnesota Extension doplňuje, že mělké zálivky navíc deformují růst: kořenový systém se rozvíjí jen při povrchu a rostlina slábne.
Důkladné promočení naproti tomu nasytí celý bal, propláchne nahromaděné minerální soli a po vyschnutí vrátí ke kořenům vzduch. Právě ta fáze sucha je klíčová. Dužnaté pletivo listů i stonků funguje jako zásobárna, ze které sukulent čerpá týdny. Dokud zásobárna drží, rostlina nepotřebuje další příděl.
Žluté listy a měkké stonky: kdy bít na poplach
Jeden nebo dva nejspodnější listy, které zežloutnou a opadnou, ještě neznamenají katastrofu; jde o přirozené stárnutí pletiv. Alarm přichází ve chvíli, kdy žloutnutí postupuje výš po stonku a listy při dotyku povolují, jsou vodnaté nebo průsvitné.
Iowa State University Extension řadí měkké, kašovité stonky a hnědé, rozpadající se kořeny mezi nejtypičtější projevy přelití.
Rozpoznat problém včas pomáhá trojice rychlých testů:
Povrch substrátu – pokud je vlhký déle než dva dny po zálivce, směs drží vodu příliš dlouho. Špejle zapíchnutá do středu balu – vyjde-li tmavá a obalená zeminou, substrát ještě neoschl. Hmotnost květináče – suchý bal je znatelně lehčí; stačí si zapamatovat pocit při zvednutí po úplném proschnutí.
Když stonky už měknou, prvním krokem je okamžité zastavení zálivky, odstranění vody z misky a kontrola odtokového otvoru. Pokud je hniloba pokročilá, zbývá zachránit zdravé segmenty nebo odnože; řezné rány je třeba nechat před zasazením zatáhnout, aby se infekce nešířila dál.
Kolik světla, tolik vody: český sezónní kontext
V tuzemském interiéru hraje zásadní roli délka slunečního svitu. Podle dat
ČHMÚ svítilo v lednu 2026 průměrně 51,8 hodiny za celý měsíc, zatímco v březnu už 174 hodin a v dubnu přes 226 hodin. Méně světla znamená pomalejší metabolismus, pomalejší odpařování a delší interval mezi zálivkami.
V praxi to vypadá přibližně takto:
Období Orientační interval Poznámka Prosinec–únor 4–8 týdnů Při teplotách pod 12 °C klidně i déle Březen–duben 2–4 týdny S rostoucím světlem se potřeba zvyšuje Květen–září 1–3 týdny Závisí na stanovišti, nádobě a druhu Říjen–listopad 3–5 týdnů Postupné utlumování zálivky
Gardeners‘ World doporučuje orientačně zalévat každé čtyři týdny od dubna do října a každých šest týdnů mimo vegetační sezónu. Čísla v tabulce ovšem slouží jen jako vodítko; rozhodující zůstává stav substrátu, nikoli datum v kalendáři.
Který substrát a květináč chrání kořeny nejlépe
Běžná univerzální zemina zadrží příliš mnoho vlhkosti. Iowa State Extension doporučuje směs zhruba jedné třetiny organické složky a dvou třetin minerálního materiálu, tedy hrubého písku, perlitu nebo pemzy. V českých hobby marketech jsou dostupné hotové varianty: FloraSelf substrát pro kaktusy a sukulenty v HORNBACHU (rašelina s pískem a drenážní příměsí) nebo GROW by OBI substrát s vysokým podílem písku a lávového granulátu. Kdo si míchá vlastní směs, ocení AGRO perlit z OBI, který výrazně zvyšuje vzdušnost.
Materiál a velikost nádoby ovlivňují rychlost vysychání stejně jako složení substrátu. Pálená hlína propouští vzduch stěnami a bal schne rychleji. Plastový obal vlhkost zadržuje déle. Příliš velký květináč, kde kořeny zaplňují jen zlomek objemu, drží vodu v neprokořeněné zemině nebezpečně dlouho. Missouri Botanical Garden proto radí přesazovat vždy jen o jednu velikost výš.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Aloe, sansevierie, kaktus: jak se liší
Pravidlo „prolít a nechat vyschnout“ platí univerzálně, ovšem konkrétní druhy se odlišují tolerancí k suchu i frekvencí zálivky.
Aloe vera snáší důkladné promočení, ale mezi dávkami vyžaduje kompletní vyschnutí. V zimě stačí zalévat jen tolik, aby listy neztrácely turgor. Sansevierie (tchyní jazyk) patří mezi nejodolnější pokojové sukulenty. Illinois Extension doporučuje úplné proschnutí a v chladných měsících minimum vody. Kaktusy v zimním klidu potřebují zálivku prakticky jen proti smršťování; někdy vystačí s jedinou dávkou za dva měsíce.
UC Agriculture and Natural Resources zároveň upozorňuje, že voda má směřovat výhradně do substrátu. Dlouhodobě mokré listy podporují rozvoj houbových chorob, proto je lepší zalévat přímo k bázi rostliny a případné kapky na olistění nechat co nejrychleji oschnout.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák