Vistárie: co dělat s lusky a jak vypěstovat nové rostliny

Reklama
2 min
Vistárie: co dělat s lusky a jak vypěstovat nové rostlinyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dny, kdy vám vistárie dělala radost svými obrovskými hrozny květů, jsou ty tam. Na jejich místě nyní můžete vidět nápadné lusky, které vypadají tak trochu jako fazolové – jen jsou mnohem větší. A právě v nich můžete objevit semena. Pokud je tedy po sezoně nechcete jen odstřihnout a vyhodit, můžete je využít k pokusu o vypěstování nové rostliny. Chcete vědět jak na to?
Vistárie
Zdroj: Pixabay
Reklama
Meduňka po létě: Jak ji seříznout, aby znovu obrazila
Pokud máte na zahradě meduňku, může se stát, že po několika měsících sklizně je přerostlá, rozkvetlá a méně...
Naše babičky věděly. Do květináče patří bobkový list
Už jste někdy viděli bobkový list zahrabaný v květináči? Pokud ano, možná se vám to zdálo divné. Proč by...
Využití kaštanů v domácnosti: dejte je na parapet a zbavte se pavouků
Kaštany jsou symbolem podzimu. Většina z nás je má spojené se sběrem jako potravou pro lesní zvířata nebo...
Co zasadit po rajčatech, aby váš záhon příští rok znovu ožil
Když už končíte rajčatovou sezónu, možná si myslíte, že pro tento rok je hotovo. Nemusí to ale být pravda....
Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...Všechny články tohoto autora →
Sousedův kouř z komínu vás otravuje? Stačí jedno podání na úřad a hrozí mu pokuta až 50 000 Kč. Většina lidí to neudělá
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 22:30
2 min
Dům v dřevěném kabátu: Lamelová fasáda něco stojí, ale nemusí to být jmění
HN.cz
dnes, 22:00
Města potřebují vodu, ne klimatizaci. Ochladit je pomůže mokřad
HN.cz
dnes, 22:00
Transporter do zásuvky překvapí. Dojede daleko a firmám už se může vyplatit
HN.cz
dnes, 22:00
Dočkáme se konečně dostupných nájemních bytů? V Praze začal platit Metropolitní plán
HN.cz
dnes, 22:00
Reklama
Dokonale uklizená zahrada není připravená na zimu
HN.cz
dnes, 22:00
Nová města ve městě. Prahu čeká zahušťování
HN.cz
dnes, 22:00
Dřevo na fasádě: Návrat k přírodě a čistým liniím
HN.cz
dnes, 22:00
Jak z malého bytu udělat velký
HN.cz
dnes, 22:00
Nejsilnější lasery světa potřebují dokonalé klima
HN.cz
dnes, 22:00
Reklama
Zaujal nás charakter lidí. Ostrava má mít multifunkční stadion
HN.cz
dnes, 22:00
Dvě hlavičky česneku a dvě feferonky. Zahrádkáři říkají, že po jedné aplikaci slimáci zmizí nadobro
adbz.cz
dnes, 21:40
2 min
Takové hrubky se jen tak nevidí. Inter pomohl Realu k první výhře v Lize mistrů
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 21:27
Na levných Android tabletech v Česku byl předinstalovaný čínský malware. Hackeři měli plný přístup k zařízení
Mobify.cz
dnes, 21:16
4 min
Chlapík odmítl strach z Pardubic a překvapil slovy o NHL. Sparta pod novým trenérem chce zlomit prokletí semifinále
SportyŽivě
dnes, 20:54
4 min
Reklama
Bývalý bundesligový hráč Ruman pojmenoval hlavní problém Sparty. Priske se podle něj mýlí, ale zvládne to otočit
SportyŽivě
dnes, 20:50
3 min
Siniaková je dvě výhry od tuctu grandslamů. V New Yorku je už v semifinále deblu
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 20:45
Kanada se chce těsněji připoutat k EU. Ve hře je nová aliance pro obchod i obranu
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 20:33
Sigma rozvázala smlouvu s hráčem zapojeným v korupční aféře. Primátor Karviné mezitím utekl před trestem z asociace
SportyŽivě
dnes, 20:33
4 min
Půl lžičky jedlé sody v litru vody a housenky zmizí ze zahrady za týden. Většina zahrádkářů přitom sahá po drahé chemii
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 20:28
2 min
Reklama
První Čech s plným stipendiem na americký fotbal. Dvacetiletý Bílý popsal, čím si v NCAA musel projít
SportyŽivě
dnes, 20:19
4 min
Neymar odkulhal ze čtvrtfinále brazílského poháru. Další zranění stehna oživuje debatu o konci kariéry
SportyŽivě
dnes, 20:07
3 min
Šonka vzal hokejové hvězdy extraligy do akrobatického letadla a nešetřil je. Někdo se pozvracel, Klíma chtěl přidat
SportyŽivě
dnes, 20:05
4 min
Nasadili kukly a šli proti migrantům i policii. Brity zaskočila „křesťanská armáda“
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 20:03
Vémolu nachytali v ulicích Bratislavy s další ženou. Je to jedna z nejbližších kamarádek Lely Ceterové
SportyŽivě
dnes, 19:57
4 min
Reklama
Priske prohrál čtyři z posledních sedmi zápasů a fanoušci volají po jeho konci. Expert vysvětlil, kde dělá chybu
SportyŽivě
dnes, 19:50
3 min
Po Slavii a Itálii přichází pád na dno. Český talent Samek neobstál ani v Artisu Brno
SportyŽivě
dnes, 19:48
4 min
Lakatoš po vyhazovu z Boleslavi dlouho bez práce nezůstal. Ozval se mu starý spoluhráč a zlákal ho do Trenčína
SportyŽivě
dnes, 19:46
4 min
„Proč vyhazuješ peníze za PC, když PS5 stojí 12 tisíc?“ Hráč na konzoli nedokázal pochopit jediný argument kolegy
Mobify.cz
dnes, 19:43
4 min
„Odcházel jsem navždy.“ Pavel Kříž kvůli svobodě zahodil kariéru i život, který znal
Žena.cz
dnes, 19:40
Reklama
Britský obrněnec Saxon má blatníky, které při najetí na minu úmyslně odletí. Chránily posádku geniálním trikem
ArmádníZpravodaj.cz
dnes, 19:38
4 min
Plněný zeleninový chlebík je sytá domácí dobrota, která na řezu příjemně překvapí
Cooky.cz
dnes, 19:05
3 min
Praha kupuje dalších 25 tramvají Škoda 52T
Náš REGION
dnes, 18:50
2 min
Vládní poslanci přehlasovali senátní veta. Znovu schválili jednodušší výměny úředníků i omezení pravomocí prezidenta
HN.cz
dnes, 18:50
Priske zůstává trenérem Sparty, v realizačním týmu ale skončili Wilson a Coll
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 18:46
Reklama
Po útěku ze Slavie to jde s českým talentem z kopce. Alijagič přišel o místo i v Žilině
SportyŽivě
dnes, 18:46
4 min
Alonso mlčí o budoucnosti, konec kariéry zatím neoznámí
SvětFormule.cz
dnes, 18:41
2 min
Místo suvenýru z dovolené vězení: Věci, které turisté běžně balí do kufru, ačkoliv za ně hrozí kriminál
Svět cestovatele
dnes, 18:39
3 min
Mandlové máslo je jemné oříškové pohlazení do kaše i na lžičku. Pozor ale na množství, nejde jen o tuky!
BydlímeKvalitně.cz
dnes, 18:33
5 min
Chtějí stavět, ale nemají kde. Jih Moravy má zatím nejméně parcel v Česku
Brněnská Drbna
dnes, 18:30
1 min
Reklama
Reklama
Co ona je za tenistku? nechápala Běloruska. Přesto Nosková na US Open končí
„Odcházel jsem navždy.“ Pavel Kříž kvůli svobodě zahodil kariéru i život, který znal
Známá moderátorka dostala v Egyptě trest smrti. Soud rozhodl o oběšení
„Ženy do jiných prostor.“ Hosté si na Eiffelovce vynutili kuriózní podmínku, personál se vzbouřil
Kilometr a půl pod zemí detektor zachytil jediný podivný náraz. Fyzikové zatím nevědí, co do xenonu udeřilo
Reklama
Reklama