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Vistárie: co dělat s lusky a jak vypěstovat nové rostliny

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Dny, kdy vám vistárie dělala radost svými obrovskými hrozny květů, jsou ty tam. Na jejich místě nyní můžete vidět nápadné lusky, které vypadají tak trochu jako fazolové – jen jsou mnohem větší. A právě v nich můžete objevit semena. Pokud je tedy po sezoně nechcete jen odstřihnout a vyhodit, můžete je využít k pokusu o vypěstování nové rostliny. Chcete vědět jak na to?
Vistárie

Vistárie

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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