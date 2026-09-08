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Nekvete vám čínská růže? Stačí změnit systém zálivky a stane se z ní chlouba domácnostiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Nekvete vám čínská růže? Stačí změnit systém zálivky a stane se z ní chlouba domácnosti. Když se řekne čínská růže, spousta z nás si vybaví ty nádherné, obří květy, které vypadají, jako by vypadly z oka nějakému tropickému ráji. Ibišek dokáže udělat parádu jak v obýváku na okně, tak v létě na terase.
Ibišek
Zdroj: Pixabay
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