Brambory omyté po sklizni shnijí do měsíce. Zkušení zahrádkáři je nechávají špinavé a mají k tomu tři důvody

Brambory, které původně pocházejí z horských oblastí Jižní Ameriky, konkrétně z dnešního Peru a severozápadní Bolívie, jsou
nejen základní potravinou, ale také zdrojem kulturní identity v různých světových kuchyních, jak píše web GardeningKnowHow. Botanicky jsou známé jako Solanum tuberosum a řadí se do čeledi lilkovitých, kam patří také rajčata, papriky a lilky. Genetická rozmanitost a pěstování
Brambory se mohou pochlubit neuvěřitelnou genetickou rozmanitostí. Existuje více než 4 000 různých odrůd, z nichž mnohé jsou
přizpůsobeny specifickým klimatickým a půdním podmínkám. Tato rozmanitost je pokladem pro agronomy a zemědělce, kteří se snaží pěstovat plodiny v podmínkách různých ekologických zátěží a měnících se klimatických podmínek.
Tyto plodiny totiž rostou nejlépe v chladném podnebí (to o mnoha jiných plodinách říci nelze), kde je půda vlhká, ale dobře odvodněná, a obvykle jsou připraveny ke sklizni přibližně 90 až 120 dní po výsadbě (v závislosti na odrůdě).
Zdroj fotografie: Pixabay Slupka brambor slouží jako ochranná bariéra. Mytí bezprostředně po sklizni ji může poškodit. Proč nemýt brambory před skladováním
Dalo by se předpokládat, že čištění čehokoli čerstvě vytaženého ze země je prospěšné, ale pokud jde o brambory, může být tradiční moudrost o mytí kontraproduktivní, a to zejména před dlouhodobým skladováním. Podle webu
Kats-ga r den proto to existuje hned několik důvodů. Slupka brambor slouží jako ochranná bariéra. Mytí bezprostředně po sklizni může tuto tenkou slupku poškodit, takže brambory budou náchylnější k infekcím a hnilobě. Brambory přirozeně obsahují velké množství vlhkosti. Mytí zbytečně přidává vodu, která se může držet na slupce a podporovat růst plísní a bakterií. I když je po umytí osušíte, často to nestačí. Po sklizni musí brambory projít fází zrání, aby se zpevnila jejich vnější slupka. Tento proces obvykle trvá přibližně jeden až dva týdny (v suchém a větraném prostoru). Omytím brambor se odstraní přirozený půdní povlak, který k němu přispívá.
Pokud potřebujete, aby vám brambory dozrály ještě na záhonku, použijte k tomu
chytrý trik s kompostem, který už Chalupáři-Zahrádkáři vyzkoušeli. Zdroj fotografie: Depositphotos Před uskladněním brambory pečlivě zkontrolujte. Ty, které vykazují známky poškození, nemilosrdně vyhoďte. Kde a jak skladovat brambory
Uložte je na chladném, tmavém a dobře větraném místě. Ideální skladovací teploty se pohybují mezi 1-5 °C. Vysoké teploty nebo přímé sluneční světlo mohou vyvolat klíčení nebo vést k tvorbě solaninu, přírodního toxinu, který způsobuje hořkou chuť brambor a ve velkém množství může být škodlivý.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři