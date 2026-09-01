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Uvidí Monza velkou stíhačku? Antonelli odstartuje ze zadních pozic

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Kimiho Antonelliho čeká na domácí půdě v Monze velká výzva. Kvůli nasazení nové pohonné jednotky odstartuje z chvostu startovního roštu. Lídr šampionátu však neztrácí optimismus a věří v divokou stíhací jízdu za body.
Uvidí Monza velkou stíhačku? Antonelli odstartuje ze zadních pozic

Uvidí Monza velkou stíhačku? Antonelli odstartuje ze zadních pozic

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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