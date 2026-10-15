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Urgentní příjem už nestačí. Městská nemocnice Ostrava chystá nový pavilon

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Městská nemocnice Ostrava připravuje modernizaci a rozšíření urgentního příjmu. Pro jeho potřeby vybuduje dvoupodlažní pavilon a opraví i prostory, kde pracoviště funguje nyní. Náklady na stavbu budou zhruba 181 milionů korun bez DPH, dalších 45 milionů korun budou stát navazující projekční práce.
Urgentní příjem už nestačí. Městská nemocnice Ostrava chystá nový pavilon

Urgentní příjem už nestačí. Městská nemocnice Ostrava chystá nový pavilon

Zdroj: Městská nemocnice Ostrava
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 06:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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