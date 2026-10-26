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Bohumín dá tři miliony do výbavy hasičů. Vrbická jednotka dostala nový člun

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Dobrovolní hasiči v Bohumíně dostanou od radnice vybavení za zhruba tři miliony korun. Hasiči v městské části Vrbice už obdrželi nový zásahový člun, další jednotky potom získají termokamery, přívěs nebo zásahové obleky. Nákup je součástí česko-polského projektu.
Bohumín dá tři miliony do výbavy hasičů. Vrbická jednotka dostala nový člun

Bohumín dá tři miliony do výbavy hasičů. Vrbická jednotka dostala nový člun

Zdroj: město Bohumín
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 06:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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