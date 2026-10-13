Světové ocenění pro ostravského kardiochirurga. Objevil se v prestižním žebříčku

Světové ocenění pro ostravského kardiochirurga. Objevil se v prestižním žebříčkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Světové ocenění pro ostravského kardiochirurga. Objevil se v prestižním žebříčkuZdroj: Fakultní nemocnice Ostrava
Článek byl publikován 13.10.2026 15:28
Vítězné hnutí ANO se v Ostravě dohodlo na spolupráci se Starosty pro Ostravu. Společně chtějí vytvořit...
Ve Frýdku-Místku bude vládnout koalice hnutí Naše Město F-M (NMFM) a Společně pro Frýdek-Místek. Primátorem...
V pondělí po půlnoci došlo k pádu mladého muže z balkonu v přibližně desetimetrové výšce. Při pádu utrpěl...
Vítězné hnutí ANO dnes v Ostravě zahájilo koaliční vyjednávání. O dalším směřování povolební spolupráce by...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →
- Místo vodítka použil opasek. Mladík v Ostravě odvedl psa z cizí zahrady
- ANO utvořilo se Starosty pro Ostravu dvojblok. Vyjednávání mají pauzu do pátku
- Koalice ve Frýdku-Místku je domluvená. ANO míří do opozice, Korč zpět do čela
- Muž ve Frýdku-Místku spadl z balkonu. Chirurgický zákrok potřeboval už na místě