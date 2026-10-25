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Strážníci před Dušičkami pohlídají všechny ostravské hřbitovy

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V pohotovosti budou od pondělka ostravští strážníci. Dohlédnou na bezpečnost a klid na hřbitovech ve městě před Dušičkami. Na hřbitovy v nadcházejících dnech zamíří tisíce lidí, ne všichni mají dobré úmysly. Strážníci budou rovněž řídit dopravu, pokud nastanou komplikace.
Strážníci před Dušičkami pohlídají všechny ostravské hřbitovy

Strážníci před Dušičkami pohlídají všechny ostravské hřbitovy

Zdroj: Město Ostrava
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 15:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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