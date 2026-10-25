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Oceláři porazili ve šlágru kola Karlovy Vary, rozhodl Kurovský

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Dennívýzva
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Třinečtí hokejisté udolali ve 14. kole extraligy na svém ledě Karlovy Vary 2:1. O výhře lídra soutěže nad třetím týmem tabulky rozhodl Daniel Kurovský gólem v čase 50:59. Domácí vedli od desáté minuty po trefě Matěje Kubiesy, o 16 sekund později vyrovnal David Šťastný.
Oceláři porazili ve šlágru kola Karlovy Vary, rozhodl Kurovský

Oceláři porazili ve šlágru kola Karlovy Vary, rozhodl Kurovský

Zdroj: Oceláři Třinec
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 12:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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