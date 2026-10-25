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Hokejisté Kladna porazili Vítkovice 2:1 a vyhráli potřetí za sebou

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Hokejisté Kladna zdolali ve 14. kole extraligy doma Vítkovice 2:1 a připsali si třetí výhru za sebou. O branky Rytířů se postarali Niko Ojamäki a Daniel Audette, za hosty snížil v 53. minutě Samuel Kňažko. Ostravané nenavázali na poslední dvě vítězství a připsali si sedmou prohru z devíti duelů.
Hokejisté Kladna porazili Vítkovice 2:1 a vyhráli potřetí za sebou

Hokejisté Kladna porazili Vítkovice 2:1 a vyhráli potřetí za sebou

Zdroj: Rytíři Kladno
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 18:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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