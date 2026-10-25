Hokejisté Kladna porazili Vítkovice 2:1 a vyhráli potřetí za sebou

Kladno nastoupilo i s útočníkem Kryštofem Hrabíkem, jehož získalo ze Sparty výměnou za forvarda Martina Procházku. Hosté byli střelecky aktivnější, ale Pavláta nepřekonal ani v nejlepší pozici Hladonik.
Do vedení se Rytíři dostali v 9. minutě v přesilové hře při Hollandově trestu. Střelu Konečného vyrazil Hrachovina, Vigneault ale našel zadovkou na levém kruhu Ojamäkiho, jenž zamířil do odkryté branky.
Ostravané se snažili odpovědět, ale kladenský gólman při jejich tlaku odolal. V 17. minutě si Pavlát poradil i s Šírovou střelou a Macias se nedostal k dorážce.
Ve 23. minutě mohl vyrovnat Hrivík, ale kladenského brankáře zblízka nepřekonal. Potom pálil z pozice mezi kruhy Yetman. Na druhé straně prověřil Hrachovinu Pietroniro. Kladno se ubránilo při Jandusově trestu, při kterém Pavlát vytěsnil Yetmanovu ránu z levého kruhu. Potom zahrozil i Macias a v 35. minutě se ocitl sám před kladenským brankářem opět Yetman.
V čase 35:11 zvýšilo náskok Kladno. Po Hlavově střele vyrazil Hrachovina puk na pravý kruh a Audette trefil bližší horní roh branky. V 38. minutě dotlačil puk za Pavláta Kalus a sudí Jeřábek a Hacaperka si u videa prověřili, že přešel brankovou čáru a uznali gól. Rytíři si však vzali trenérskou výzvu na Hladonikovo nedovolené bránění kladenskému brankáři a uspěli. Domácí tak i nadále vedli 2:0.
Na začátku závěrečné části se hosté ubránili při Hladonikově pobytu na trestné lavici. Pavlát potom vytěsnil Abdulovu střelu. Domácí bránili náskok a mohli udeřit v 50. minutě v oslabení, Konečný však po přečíslení Hrachovinu nepřekonal.
V 53. minutě už střelou zpoza levého kruhu snížil Kňažko. Pavlát potom kryl střelu Stránského. Na druhé straně promarnili možnost pojistky skóre Vigneault a Klíma. V závěrečné power play se už stav nezměnil.
14. kolo hokejové extraligy:
Rytíři Kladno - HC Vítkovice Ridera 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 9. Ojamäki (Vigneault, Konečný), 36. Audette (Hlava, M. Jandus) - 53. Kňažko (Š. Stránský, Cienciala). Rozhodčí: Jeřábek, Hacaperka - Hynek, Thuma. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 3658.
Sestavy:
Kladno: Pavlát - M. Jandus, Kempný, Mendel, A. Rulík, Pietroniro, T. Tomek, Vandas - Ojamäki, Vigneault, Audette - Kelly Klíma, Konečný, Kubík - Hlava, F. Přikryl, K. Hrabík - Ryšavý, M. Marcel, Forman - Lisler. Trenér: R. Rulík.
Vítkovice: Hrachovina - Holland, J. Zbořil, Demel, T. Pavelka, Port, Kňažko, Brůna - Yetman, Nellis, Abdul - Š. Stránský, Hrivík, Cienciala - Lacka, Hladonik, Kalus - Bernovský, Šír, Macias. Trenér: Y. Treille.