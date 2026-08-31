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U Svojkovic hoří suchá tráva a les, devatenácti jednotkám hasičů pomáhal vrtulník

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S rozsáhlým požárem suché trávy a lesního porostu u Svojkovic aktuálně bojuje devatenáct jednotek požární ochrany, po čtvrté hodině bylo zahájeno hašení pomocí vrtulníku.
U Svojkovic hoří suchá tráva a les, devatenácti jednotkám hasičů pomáhá vrtulník

U Svojkovic hoří suchá tráva a les, devatenácti jednotkám hasičů pomáhá vrtulník

Zdroj: HZS Kraje Vysočina
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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