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Federer vyhrál 20 grandslamů. Do Síně slávy ale přinesl statistiku, kterou ATP nikdy nevedla: přes 5.000 čelenek

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Roger Federer má 20 grandslamových titulů, 103 turnajových vítězství a celkem 310 týdnů strávil jako světová jednička. Když byl o víkendu v Newportu uveden do Mezinárodní tenisové síně slávy, mohl klidně strávit celý večer připomínáním čísel, která z něj udělala jednu z největších postav historie sportu.
Federer vyhrál 20 grandslamů. Do Síně slávy ale přinesl statistiku, kterou ATP nikdy nevedla: přes 5.000 čelenek

Federer vyhrál 20 grandslamů. Do Síně slávy ale přinesl statistiku, kterou ATP nikdy nevedla: přes 5.000 čelenek

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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