Masivní hliník, žádná elektronika a peče dodnes. Kdo má v kuchyni HUT, sedí na pokladu za tisíce korun

Hliníková mísa, víko s topným tělesem, trojnožka, kabel. Čtyři komponenty, žádný displej, žádný termostat, žádná řídicí deska. Právě tahle radikální jednoduchost udělala z pečicí mísy HUT spotřebič, který přežil desítky let provozu a zároveň získal status sběratelského artefaktu. Muzeum Náchodska uchovává exemplář s kompletní výbavou: dvě hliníkové nádoby, kužel na bábovku, dvě trojnožky, návod, originální krabice a zmíněný paragon. Kus z roku 1957 s příkonem 500 W a objemem dvou litrů dodnes reprezentuje startovní bod celé řady, jejíž princip se v zásadě nezměnil ani po sedmi dekádách.
Proč masivní hliník a horní ohřev vytvořily prakticky nesmrtelný spotřebič
Označení HUT pochází od příjmení trojice konstruktérů (Homuta, Uher, Tyburec) a
eSbírky Národního technického muzea řadí nejstarší typy do konce padesátých a počátku šedesátých let. Princip pečení stojí na horním ohřevu: topné těleso zalité ve víku vyzařuje teplo směrem dolů, hliníkové stěny nádoby ho rovnoměrně rozvádějí. Výrobce u dnešních nástupnických modelů výslovně uvádí, že hliník je ideální materiál pro přenos a distribuci tepla, a přesně tuto fyziku využívala už původní HUT.
Pracovní teplota uvnitř pokrmu se pohybuje přibližně v pásmu 160–180 °C, aniž by cokoliv reguloval termostat. Oficiální návod k novodobé Remosce Classic konstatuje, že přístroj „není vybaven regulačním prvkem“, protože samotná konstrukce zajišťuje rovnoměrné prohřívání. U HUT funguje tatáž logika: minimum řízení, maximum fyziky. Příkon 500 W odpovídá zhruba 0,5 kWh za hodinu provozu, zatímco klasická trouba se štítkovým příkonem kolem 2 500 W pracuje na pětinásobku.
Poruchová místa se u HUT koncentrují do drobností: přívodní kabel, bakelitové rukojeti, montážní spojovací materiál. Topné těleso a kontrolní sklíčko přitom trpí minimálně, protože nemají pohyblivé části a nejsou vystavené mechanickému namáhání. Právě proto se na českém trhu dodnes prodávají náhradní spirály HUT 500 W, skla o průměru 110 mm i nýty, a právě proto se zachovalé kusy po šedesáti letech stále zapojí do zásuvky a pečou.
Kolik stojí Remoska HUT v roce 2026 a co rozhoduje o ceně
Cenový rozptyl na českých inzertních a aukčních platformách ukazuje, jak dramaticky ovlivňuje hodnotu kompletnost a stav:
Platforma Stav kusu Cena Aukro Zachovalá, funkční HUT 500 W 1 299 / 1 399 Kč Aukro Komplet s příslušenstvím 1 599 / 1 699 Kč Bazoš Velmi zachovalá, bez kabelu 1 850 Kč Sbazar Funkční, bez pečicí nádoby 350 Kč
Rozdíl mezi 350 Kč za torzo a 1 850 Kč za vizuálně bezvadný kus hovoří jasně. Kompletní sestava s původními stojánky, bábovkovým kuželem, návodem a krabicí představuje sběratelskou prémii, kterou trh oceňuje. Červencová aukce 2026 na Aukru nicméně skončila bez kupce na 1 299 Kč, čtyřciferná cena tedy zaručená není a záleží na načasování, fotografiích i popisu.
Podle nás má největší sběratelský potenciál kus, který splňuje tři podmínky najednou: doložitelný štítek HUT nebo HUT 02 s údaji 220 V / 500 W, původní příslušenství bez pozdějších zásahů a bezpečně funkční elektrická část. Amatérská modernizace, třeba výměna kabelu za nevhodný typ nebo přelakování, hodnotu paradoxně snižuje.
Jak poznat cenný kus a kde hledat náhradní díly
Při identifikaci se vyplatí zaměřit na několik konkrétních znaků:
Štítek: Označení HUT nebo HUT 02, údaje 220 V / 500 W, průměr mísy kolem 24,5–25 cm. Příslušenství: Trojnožky (ideálně dvě), bábovkový kužel, druhá hliníková nádoba, původní kabel. Dokumentace: Návod, originální krabice, případně paragon; muzejní exemplář z roku 1957 měl všechno z toho. Stav povrchu: Holý hliník bez pozdějších úprav, nepoškozené víko, funkční kontrolní sklíčko.
Kdo chce starší HUT udržet v provozu, najde díly u specializovaných českých prodejců. Elny nabízí topnou spirálu HUT 500 W s upozorněním na odbornou montáž, OpravElektro drží skladem sklo o průměru 110 mm, Elektra Dvořák prodává nýty. Formální servisní program pro historické HUT neexistuje, ale rozptýlená síť malých prodejců a nezávislých opravářů pokrývá nejběžnější závady.
Bezpečnostní minimum pro každý kus bez známé historie: kontrola kabelu, zástrčky, izolace a uchycení víka. Oficiální návod k novodobé Remosce požaduje po jakékoliv opravě elektrických částí odborný test. U šedesát let starého spotřebiče bez pojistek a termostatu je revize elektrikářem rozumná investice, která stojí zlomek toho, co zachovalá HUT přinese na aukci.
Proč moderní Remosky mají víc dílů, ale kratší životnost
Dnešní řada Remoska Prima 4l pracuje s příkonem 580 W, nepřilnavým povrchem, plastovými uchy a vypínačem integrovaným do rukojeti. Každý z těchto prvků přidává komfort, a zároveň další místo opotřebení. Výrobce sám upozorňuje, že současné náhradní mísy nejsou kompatibilní se starší Remoskou Original typu R12 vyráběnou před rokem 2013. I v rámci novodobých generací tedy proběhl konstrukční zlom.
HUT žádný takový problém nemá. Její architektura je tak prostá, že kompatibilita dílů přetrvává přes dekády. Spirála z e-shopu v roce 2026 pasuje do víka vyrobeného za Novotného éry. Právě tato servisovatelnost, spolu s tím, že princip horního ohřevu zůstává energeticky relevantní i dnes, dělá z původně utilitárního spotřebiče za 150 korun předmět, za který jsou kupující ochotni zaplatit desetinásobek.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák