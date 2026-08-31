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Tady se koupete přímo uvnitř skály v 32°C vodě. Unikátní jeskynní lázně leží překvapivě blízko ČR

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Plavete úzkým skalním tunelem, nad hlavou máte přírodní vápencový strop a místo klasické bazénové haly se před vámi otevírají další jeskynní komory. Lázně Miskolctapolca patří k místům, která na fotografiích vypadají až neskutečně.
Tady se koupete přímo uvnitř skály v 32°C vodě. Unikátní jeskynní lázně leží překvapivě blízko ČR

Tady se koupete přímo uvnitř skály v 32°C vodě. Unikátní jeskynní lázně leží překvapivě blízko ČR

Zdroj: Kapitalio
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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