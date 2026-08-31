Tady se koupete přímo uvnitř skály v 32°C vodě. Unikátní jeskynní lázně leží překvapivě blízko ČR

Plavete úzkým skalním tunelem, nad hlavou máte přírodní vápencový strop a místo klasické bazénové haly se před vámi otevírají další jeskynní komory. Lázně Miskolctapolca patří k místům, která na fotografiích vypadají až neskutečně.
Maďarské jeskynní lázně jsou navíc po téměř dvouleté přestávce znovu otevřené. Po požáru v roce 2024 prošel areál rozsáhlou rekonstrukcí a návštěvníci se do slavných podzemních bazénů mohli konečně vrátit před pár dny, 20. srpna 2026.
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Lázně Miskolctapolca najdete na okraji města Miskolc v severovýchodním Maďarsku. Z českých hranic je potřeba počítat přibližně se čtyřmi až pěti hodinami jízdy, takže jde spíše o víkendový výlet než rychlou jednodenní návštěvu. Největším zážitkem je plavání mezi skutečnými skalními stěnami, kde atmosféru jednotlivých jeskynních komor zvýrazňuje barevné osvětlení. Foto: Janelle Paput-Jackson / Google Maps
Hlavní důvod, proč bych sem ale klidně vyrazila na několik dní, se ukrývá pod zemí. Bazény totiž vznikly uvnitř skutečného
vápencového jeskynního systému, nikoli v uměle vytvořených kulisách. První část dnešních jeskynních lázní byla zpřístupněna už v roce 1959 a později se podzemní prostory dál rozšiřovaly.
Právě tady je největší rozdíl oproti běžnému aquaparku. Jednou plavete pod nízkou skalní klenbou, za chvíli proplouváte otvorem do další komory a o několik metrů dál se prostor znovu otevírá.
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Základem lázní je
přírodní krasová voda o teplotě přibližně 30 °C. Její mineralizace nepřesahuje 1000 mg na litr a ve vodě je zastoupen například vápník, hořčík, hydrogenuhličitany a menší množství sodíku.
To však neznamená, že mají všechny bazény stejnou teplotu. V některých odpočinkových částech se voda pohybuje
mezi 33 a 35 °C.
Části areálu Teplota vody Co na vás čeká Bath Hall kolem 30 °C jeskynní bazén s masážními prvky Bridge Hall 32 °C přírodní skála a most nad bazénem Star Hall 32 °C světelné efekty a hvězdná atmosféra Roman Hall 32 °C klidnější jeskynní prostor Termální bazény 33-35 °C relaxace a pomalé plavání Venkovní bazény podle typu bazénu zážitkové, plavecké a dětské bazény Přehled hlavních bazénů v Miskolctapolce a teplot vody, se kterými můžete při návštěvě počítat.
Provozovatel zároveň
upozorňuje na kombinaci teplé vody a specifického jeskynního mikroklimatu, kterou vyhledávají mimo jiné lidé s pohybovými a kloubními obtížemi. Lázně však rozhodně nejsou pouze léčebným zařízením. Velká část areálu je zaměřená na relaxaci, plavání a rodinné koupání.
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Nejzajímavější je podle mě právě
postupné objevování jednotlivých částí. Není tu jeden obrovský bazén, u kterého byste strávili celý den. Podzemní areál je rozdělen do několika prostorů. Některé bazény přímo navazují na přírodní skalní stěny, díky čemuž se koupání výrazně liší od běžného termálního koupaliště. Foto: Monika Tothova / Google Maps
Najdete zde například: část Bath Hall s vodou kolem 30 °C a masážními prvky část Bridge Hall s charakteristickým mostem a vodou kolem 32 °C část Star Hall, kde atmosféru dotváří osvětlený strop připomínající hvězdnou oblohu část Roman Hall s vodou kolem 32 °C a interiérem inspirovaným římskými lázněmi termální relaxační a plavecké bazény s teplotou přibližně 33 až 35 °C
Star Hall patří k prostorům, které bych si při první návštěvě určitě nenechala ujít. Kombinace skály, tlumeného světla a vody působí úplně jinak než klasický relaxační bazén.
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Jeskyně jsou hlavní atrakcí, ale areál tím nekončí. Venkovní část je zasazená do rozsáhlého zeleného prostředí a funguje především
během letní sezony.
K dispozici je
ikonický Shell Pool s hydromasážními tryskami, masáží pasu a vodními proudy, dále plavecký bazén a Lakeside Adventure Pool s podvodními sedátky, masážními prvky a vířivkami. Pro děti jsou připraveny tři bazény různých hloubek.
To je podle mě důležitý detail při plánování celého dne. Dospělí mohou dopoledne strávit uvnitř jeskyní a v teplejších termálních bazénech, zatímco odpoledne se dá přesunout ven a pobyt pojmout spíše jako
klasické letní koupání.
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Kdo nechce celý den střídat pouze bazény, může zamířit také do
Sauna Parku. V současnosti jsou zde tři větší finské sauny, parní kabina a tři infrasauny. Po zahřátí je možné využít ochlazovací bazének s vodou o teplotě přibližně 16 až 18 °C. Interiéry lázní doplňují odpočinkové a společné prostory, které si zachovávají osobitý charakter celého areálu. Foto: Roman Bohuš / Google Maps
Saunování
není automaticky zahrnuto v základním vstupném. K běžné vstupence se připlácí 2 200 forintů (cca 150 Kč), samostatná dvouhodinová návštěva sauny stojí 4 500 forintů (asi 300 Kč). Po požáru přišla velká obnova a nový začátek
Tady je potřeba zmínit jednu podstatnou aktuální informaci. V září roku 2024 zasáhl komplex
rozsáhlý požár, který poškodil střechu aquaterapie i hlavní budovu. Jeskynní lázně proto zůstaly téměř dva roky uzavřené.
Během rekonstrukce byla obnovena mimo jiné vzduchotechnika, kotelna, elektrické rozvody a osvětlení v jeskynních chodbách. Technický vedoucí projektu Tamás Horváth ještě před otevřením
podle maďarského portálu Telex upozorňoval:
„Nejde pouze o obnovu po požáru, ale také o další rozvoj lázní.“
Jeskynní i venkovní bazény se znovu otevřely teprve 20. srpna. Jedna část ale stále chybí.
Aquaterapie, tedy léčebné procedury a část masáží, zatím v provozu není a její rekonstrukce má následovat v další etapě.
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Nový ceník platí od 20. srpna do 31. prosince.
Celodenní vstupenka pro dospělého stojí 8500 forintů (560 Kč), pro dítě, studenta nebo seniora 6400 forintů (420 Kč).
Kdo nechce zůstat celý den, může koupit
tříhodinový vstup za 6000 forintů (400 Kč) pro dospělého nebo za 4500 forintů (300 Kč) ve zvýhodněné kategorii. Po 16. hodině se prodává také last minute vstupenka za 4300 forintů (280 Kč). Součástí lázní je rozsáhlejší areál s vnitřními i venkovními prostory. Foto: George Burke / Google Maps
Lázně jsou aktuálně otevřené
každý den od 9 do 19 hodin. Pokladna zavírá v 18 hodin a bazény v 18:30. Občerstvení je po ruce i během koupání
Celodenní koupání by bez možnosti najíst se přímo v areálu nebylo příliš praktické. Po rekonstrukci se proto počítá také se
stravovacími provozy.
Oficiální provozní řád uvádí restauraci, kavárnu a venkovní stánky s občerstvením. K dispozici je rovněž obchod se suvenýry.
Pokud bych zde plánovala celý den, dala bych přednost lehčímu obědu přímo v lázních a větší večeři nechala až na večer. Samotná Miskolctapolca je turistická část města a v okolí lázní je dostatek restaurací, hotelů, penzionů i apartmánů.
Přespání dává smysl více než cesta tam a zpět
Právě
ubytování bych při cestě z Česka nepodceňovala. Lázně Miskolctapolca nejsou místem, kam bych se snažila ráno dojet, několik hodin se koupat a ještě večer se za každou cenu vracet domů.
Nejpohodlnější je nocleh přímo v Miskolctapolce. V okolí lázní jsou klasické hotely s wellness, menší rodinné penziony i apartmány, takže lze vybírat podle rozpočtu. Výhodou ubytování v této části města je především
možnost dojít k lázním pěšky a neřešit parkování. Typická kamenná brána upozorňuje, že návštěvníci vstupují do jednoho z nejneobvyklejších termálních areálů v Maďarsku. Foto: Zoltán Bernát / Google Maps
Pro motoristy je v okolí
k dispozici několik placených parkovišť. Bezplatné parkování, které uvádí provozovatel, se nachází přibližně 1,1 kilometru od areálu. Když vás omrzí voda, program pokračuje za branou
Lázně Miskolctapolca mají jednu velkou výhodu. Po odchodu z areálu člověk nevstoupí rovnou na rušnou ulici, ale do rozsáhlého parku připomínajícího
arboretum.
Jeho středem je jezero s ostrůvky, kolem kterého vedou cesty mezi vzrostlými stromy. Na jezeře jsou podle počasí
k dispozici čluny a šlapadla. Půlhodinová jízda pro dvě osoby stojí aktuálně 4000 forintů (260 Kč).
Poblíž najdete také pozůstatky zhruba
900 let starého benediktinského opatství. Areál je volně přístupný a lze jej jednoduše spojit s procházkou parkem. Na druhý den si nechte Lillafüred
Pokud už člověk jede tak daleko, byla by podle mě škoda strávit veškerý čas u bazénů. Přibližně 15 kilometrů od centra Miskolce leží
horské letovisko Lillafüred, které patří k nejhezčím místům v okolí.
Najdete tu jezero Hámori, historický Palace Hotel, terasovité zahrady a vodopád. Přímo u jeho spodní části se nachází také
Anna Cave, mimořádná travertinová jeskyně. Z celkové délky 570 metrů je přibližně 208 metrů zpřístupněno návštěvníkům. Lillafüred je jedním z nejhezčích výletních cílů v okolí Miskolce a nabízí klidnou přírodu, jezero i turistické trasy v pohoří Bükk. Foto: Éva Ottófi / Google Maps
V oblasti funguje rovněž lesní úzkokolejka, lanovka a turistické trasy v pohoří Bükk. Naopak známý
hrad Diósgyőr bych v současnosti do plánů nezařazovala, protože je kvůli rekonstrukci dočasně uzavřený. Místo, kvůli kterému stojí zůstat o trochu déle
Lázně Miskolctapolca
nejsou největší m aquapark em v Maďarsku a ani se jím nesnaží být. Jejich síla je úplně jinde. Jen málokde se můžete pohybovat teplou vodou mezi skutečnými skalními stěnami a postupně proplouvat z jedné přírodní komory do druhé.
Po znovuotevření navíc dávají návštěvě mnohem větší smysl než v posledních dvou letech. Jeskynní bazény jsou opět přístupné, venkovní část funguje a
modernizované technické zázemí je hotové. Jen s aquaterapií je zatím potřeba počkat.
Já bych si na cestu vyhradila alespoň dvě noci. Jeden den bych nechala samotným lázním a druhý den Lillafüredu a pohoří Bükk. Pak už totiž nejde pouze o koupání v neobvyklém bazénu, ale o docela povedený víkend v části Maďarska, kterou Češi často neprávem míjejí.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, barlangfurdo.hu, telex.hu, miskolc.hu