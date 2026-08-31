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Vláda vyhlásila harmonogram prázdnin a volna pro školáky. Rodiče zuří kvůli Vánocům

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Harmonogram prázdnin pro školní rok 2026/2027 vyvolal bouři nevole mezi rodiči. Hlavní kritika míří na vánoční volno, které začíná až těsně před Štědrým dnem.
Vláda vyhlásila harmonogram prázdnin a volna pro školáky. Rodiče zuří kvůli Vánocům

Vláda vyhlásila harmonogram prázdnin a volna pro školáky. Rodiče zuří kvůli Vánocům

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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