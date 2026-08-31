Vláda vyhlásila harmonogram prázdnin a volna pro školáky. Rodiče zuří kvůli Vánocům

Kontroverze kolem vánočního volna
Když ministerstvo školství zveřejnilo oficiální termíny prázdnin pro nadcházející školní rok, málokdo čekal, že právě vánoční prázdniny rozpoutají takovou vlnu nespokojenosti. Pod příspěvkem ministra Roberta Plagy (za ANO) na sociálních sítích se rozpoutala bouřlivá diskuse, v níž desítky rodičů vyjadřovaly zklamání.
Problém spočívá v tom, že školáci dostanou volno až od středy 23. prosince, tedy pouhý den před Štědrým večerem. Do školy se pak vrátí v pondělí 4. ledna. Celkem tak vánoční prázdniny potrvají dvanáct dní, což je výrazně méně než v předchozím roce.
Mnoho diskutujících srovnává letošní harmonogram s minulým rokem, kdy děti naposledy usedly do lavic 19. prosince a prázdniny jim trvaly až do 5. ledna – tedy šestnáct dní včetně víkendů. Rozdíl čtyř dnů může znít jako maličkost, ale pro rodiny plánující vánoční cestování nebo návštěvy příbuzných představuje komplikaci.
Vánoční prázdniny by měly vždy začínat a končit víkendem, aby byly stabilně dlouhé celé 2 týdny. Držet děti ve škole ještě v pondělí 21.12. a v úterý 22.12. je hrozné. Polovinu dětí nechají rodiče ty dva dny doma, takže výuka nebude a vánoční besídky s půlkou žáků taky za moc nestojí…
Tato slova uživatelky Radky pod ministerským příspěvkem nejsou ojedinělá. Řada rodičů předem avizuje, že své děti do výuky 21. a 22. prosince prostě nepošlou, ať už harmonogram říká cokoliv. Požadují, aby volno začínalo už od pondělí, nikoli až těsně před svátky.
Ředitelské volno jako záchrana situace
Napjatou atmosféru částečně uklidňuje fakt, že mnohé školy už nyní ohlašují ředitelské volno právě na sporné pondělí a úterý před Vánocemi.
I to je ale u některých rodičů předmětem kritiky.
„Kdyby tomu Plaga rozuměl, tak dá v pondělí a v úterý volno, a ředitelé nemusí dávat ředitelská volna. Stejně minimálně polovina žáků do školy ten týden na ty dva dny nedorazí,“ píše v diskuzi na serveru Idnes pan Miroslav.
Ostatní prázdniny (snad) rodiče potěší
Zato podzimní prázdniny přinesou školákům příjemné překvapení. Ministerstvo je stanovilo na čtvrtek 29. a pátek 30. října, což samo o sobě vypadá skromně. Jenže těmto dvěma dnům předchází státní svátek ve středu 28. října – Den vzniku samostatného československého státu. Děti tak získají pět dní nepřetržitého volna v kuse.
Pololetní vysvědčení žáci obdrží ve čtvrtek 28. ledna a následující pátek 29. ledna budou mít tradiční jednodenní prázdniny. Velikonoční volno připadne na čtvrtek 25. března, přičemž na něj hned navazuje Velký pátek a Velikonoční pondělí – celkem tedy pětidenní odpočinek.
Kdy se děti dočkají jarních prázdnin
Jarní prázdniny potrvají týden a jejich termín závisí na sídle školy. První vlna začíná už 1. února 2027 pro okresy jako Liberec, Jihlava, Kladno nebo Písek. Poslední skupina školáků vyrazí na hory či k babičce až 8. března – mezi nimi jsou žáci z Prahy 6 až 10, Plzně, Hradce Králové nebo Zlína.
Celkem je harmonogram rozdělen do šesti turnusů, což má zabránit přetížení lyžařských středisek a dopravních tras. Výuka ve druhém pololetí skončí ve středu 30. června, kdy začnou velké prázdniny.
Zda ministerstvo školství ustoupí tlaku rodičů a změní termín vánočního volna pro příští roky, ukáže čas. Zatím však platí, že harmonogram zůstává beze změny a rodiče si musí poradit sami – ať už pomocí ředitelského volna, nebo vlastním rozhodnutím nechat děti doma.
Zdroje článku: Organizace školního roku | MŠMT, idnes.cz, facebook.com, prahain.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková