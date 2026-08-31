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Vlak v Ostravě srazil a zabil ženu, provoz byl přerušený

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Dennívýzva
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V Ostravě srazil dnes dopoledne osobní vlak ženu, na místě zemřela. Provoz na trati do Havířova byl přerušený. Policie zjišťuje totožnost mrtvé. Novinářům to řekla mluvčí ostravské policie Soňa Štětínská.
ilustrační foto.

ilustrační foto.

Zdroj: archiv
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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