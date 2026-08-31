Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Nejsilnější motor světa. Trailer vibruje u zrodu Maserati s Al Pacinem či Anthonym Hopkinsem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Italové si potrpí na dobré jídlo a také na rychlé luxusní vozy. O tom druhém jmenovaném vzniká mezinárodně mnohem víc filmů a tím dosud posledním zhotoveným projektem je životopisné drama Maserati: The Brothers od tvůrců zodpovědných za nedávné Ferrari, v jehož první ukázce excelují herci jako Al Pacino, Anthony Hopkins, Andy Garcia nebo Jessica Alba.
Nejsilnější motor světa. Trailer vibruje u zrodu Maserati s Al Pacinem či Anthonym Hopkinsem

Nejsilnější motor světa. Trailer vibruje u zrodu Maserati s Al Pacinem či Anthonym Hopkinsem

Zdroj: Kinobox.cz
Reklama
Další články z Kinobox.cz
TV tip: Smrtící epidemie nikdy nebyla tak strhující. Hvězdná nákaza je i skvělý institucionální thriller
TV tip: Smrtící epidemie nikdy nebyla tak strhující. Hvězdná nákaza je i skvělý institucionální thriller
TV sledovanost: Návrat Polabí skončil zklamáním. Prima má ale jiný kriminální hit
TV sledovanost: Návrat Polabí skončil zklamáním. Prima má ale jiný kriminální hit

V minulých týdnech se začala na obrazovkách naplno rozjíždět podzimní seriálová sezóna. Jako první vyslala...

Největší štvanice v dějinách. Russell Crowe v traileru na Unabombera infiltruje nebezpečnou mysl
Největší štvanice v dějinách. Russell Crowe v traileru na Unabombera infiltruje nebezpečnou mysl

Domácí terorista Theodore Kaczynski byl jednou z nejděsivějších postav amerických moderních dějin. Zpočátku...

Kinobox Daily: Kam až může člověka zavést láska? Pierce Brosnana na neprobádaný ostrov
Kinobox Daily: Kam až může člověka zavést láska? Pierce Brosnana na neprobádaný ostrov

Robinson Crusoe je dobrodružné drama Roda Hardyho a George T. Millera na motivy stejnojmenného románu...

„Herectví je hlavně o partnerství," říká Filip Březina ze seriálu Boží plán
„Herectví je hlavně o partnerství," říká Filip Březina ze seriálu Boží plán

Nový seriál Boží plán, jeden z hlavních podzimních taháků televize Nova, sleduje skupinu lidí, které...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.