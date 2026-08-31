Nejsilnější motor světa. Trailer vibruje u zrodu Maserati s Al Pacinem či Anthonym Hopkinsem

Maserati vzniklo v roce 1914 v Boloni, kde bratři Alfieri, Ettore a Ernesto Maseratiové založili dílnu zaměřenou na závodní vozy. První vůz nesoucí jejich vlastní jméno, Tipo 26, přišel v roce 1926 a záhy následovala řada úspěchů na evropských tratích. Bratři však byli především konstruktéři a závodníci, nikoli schopní podnikatelé, a jejich finanční situace se zhoršovala. V roce 1937 proto Maserati přešlo pod kontrolu modenského průmyslníka Adolfa Orsiho, který výrobu následně přesunul do Modeny – města, jež se později stalo jedním z center italského automobilového průmyslu.
Právě tam natáčel mezinárodní štáb vedený režisérem Bobbym Morescem dobový snímek Maserati, který vznikal také v římských studiích Cinecittà. Scenáristé Amanda Moresco a Stefano Torrisi v něm vyprávějí příběh zmíněných bratrů Alfieriho (Michele Morrone), Binda (Salvatore Esposito) a Carla (Lorenzo De Moor) a jejich snahu vybudovat první italskou automobilku, která zvítězí v prestižním závodě Indianapolis 500. To se značce Maserati skutečně podařilo v letech 1939 a 1940, kdy jejími hlavními protivníky byly značky jako Alfa Romeo či Mercedes-Benz a Auto Union.
Maserati byla malá rodinná firma, která se dokázala prosadit proti mnohem větším a finančně silnějším soupeřům, což v traileru vede k interním dramatům či zásahům mužů, podle nichž je „moc tím jediným, na čem ve městě záleží“. Al Pacino konkrétně ztvárnil podnikatele Vincenza Vaccara, který patřil k podporovatelům rodiny Maseratiových a byl jedním z prvních investorů do jejich automobilového impéria. Anthony Hopkins si zahrál Lucu Antonelliho, jednoho z prvních finančních mecenášů bratrů Maseratiových. Andy Garcia a Jessica Alba se oproti tomu ujali postav z fiktivního klanu Rossiniových, kolem nějž se utváří hlavní rodinný a romantický příběh.
Upoutávka dupe na pedál a do zdařilé retro kulisy zanáší dynamiku uvnitř rodinného byznysu i závodní adrenalin, což film, který zatím čeká i na zámořské datum premiéry, doufejme spojí v komplexní karoserii s „nejsilnějším motorem světa“. Talenty za volantem jsou ostatně výjimečné – herečtí bardové mají zkušenosti z těch největších filmů americké historie a Bobby Moresco si odnesl Oscara za scénář k dramatu Crash. Naposledy režíroval trochu jiný příběh italské automobilky; životopis Legenda jménem Lamborghini z roku 2022 si můžete pustit na Oneplay. Také v případě Maserati má v zádech produkční společnost The Andrea Iervolino Co., která zaštítila zmíněné Ferrari od Michaela Manna a brousí si zuby na Bugatti. Původní píseň k Maserati navíc složila legendární Diane Warren, držitelka sedmnácti oscarových nominací, poťouchlým žertem osudu všech neproměněných.
zdroj: The Hollywood Reporter