Nosková vstupuje do US Open jako wimbledonská šampionka. Na úvod ji čeká Američanka, která nemá co ztratit

Wimbledonské finále proti Karolíně Muchové skončilo 6:2, 5:7, 6:3 a přineslo Noskové třetí kariérní titul, první grandslamový a skok na světovou sedmičku. Po semifinále v Cincinnati se posunula ještě výš, do New Yorku přijíždí jako světová šestka a nasazená hráčka číslo 6. Jenže US Open má vlastní pravidla. A v prvním kole na ni čeká typ soupeřky, která nemá co ztratit.
Kdo je Katie Volynetsová a proč je právě ona nepříjemný los
Katie Volynetsová, čtyřiadvacetiletá Američanka z kalifornského Walnut Creeku, není jméno, které by plnilo titulky. Na WTA nemá jediný titul z hlavního okruhu, její grandslamové maximum je třetí kolo Australian Open 2023 a na US Open drží bilanci 0:5, nikdy tu nepřešla přes první kolo.
Přesto je právě ona typ soupeřky, která může wimbledonské šampionce znepříjemnit vstup do turnaje. Důvody jsou konkrétní:
- Povrch. Volynetsová má hard uvedený jako oblíbený povrch. Nosková přechází z trávy.
- Bilance 2026. Letošních 37 výher a 21 porážek ukazuje solidní sezonu, ne hráčku v krizi.
- Domácí prostředí. Court 11 není Arthur Ashe, ale právě menší kurt znamená bližší kontakt s publikem, a americké publikum bude fandit domácí.
- Nulový tlak. Prohrát s nasazenou šestkou není ostuda. Vyhrát je senzace. Volynetsová může hrát uvolněně od prvního míče.
Nosková a newyorská historie: tentokrát jiná výchozí pozice
Dosavadní výsledky Noskové na US Open se čtou jako příběh hráčky, která sem jezdila hledat formu, ne bránit pozici. V roce 2022 konec v prvním kole, 2023 druhé kolo, 2024 znovu první kolo, 2025 poprvé třetí kolo. V žádném z těchto ročníků nebyla grandslamovou vítězkou.
Rozdíl oproti předchozím letům je zásadní, a není jen rankingový. Nosková na Media Day US Open mluvila o tom, že si na novou pozornost teprve zvyká. „Nikdy to pro mě nebyla úplně přirozená komfortní zóna,“ přiznala. Současně ale dodala, že nechce měnit příliš věcí kolem sebe a chce se držet zápasového režimu. Z Wimbledonu si podle vlastních slov odnesla hlavně jedno: vědomí, že „to může dokázat“ i na největší scéně.
Právě tady leží jádro pondělního zápasu. Nejde o to, jestli je Nosková lepší tenistka, to je mimo diskusi. Jde o to, jestli dokáže přepnout z role lovkyně do role lovené. A to na kurtu, kde ji čeká soupeřka bez břemene, s publikem v zádech a na povrchu, který jí sedí.
Co říká pavouk: cesta může být krátká i velmi dlouhá
Nasazení číslo 6 zní komfortně, dokud se nepodíváte do čtvrtiny pavouku. Nosková sdílí stejnou čtvrtku s Arynou Sabalenkovou. Pokud obě projdou úvodními koly, mohly by se potkat už ve čtvrtfinále. První kolo proti Volynetsové tak není izolovaná epizoda, je to vstupní brána do potenciálně nejtěžší části turnaje.
Podle nás to pro Noskovou znamená jediné: potřebuje vyhrát rychle a čistě. Delší zápas, ztracený set, rozkolísaný servis, to všechno by jí vzalo energii, kterou bude potřebovat později. Její letošní profil stojí na servisu a prvním úderu; v esech a vyhraných bodech po prvním podání patří mezi absolutní špičku okruhu. Pokud tento motor nastartuje hned od začátku, Volynetsová nemá nástroje, jak ji zastavit. Pokud ne, Court 11 se může proměnit v nepříjemnou arénu.
Kdy a kde sledovat: servisní přehled pro české fanoušky
Zápas Nosková–Volynetsová je v oficiálním programu pro pondělí 31. srpna 2026 na Courtu 11 s označením „not before 2:30 PM“ newyorského času. V přepočtu na český letní čas to znamená nejdříve ve 20:30. Protože před zápasem jsou na stejném kurtu naplánované další duely, reálný start se může posunout; jistý je jen rámec „ne dřív než“.
US Open v Česku vysílají kanály Eurosport v rámci platformy Max se sportovním doplňkem. Přesný lineární kanál pro tento konkrétní zápas je vhodné ověřit v aktuálním EPG těsně před začátkem.
Nosková není jediné české jméno v pondělním programu. Na kurty jdou také:
|Hráč/ka
|Nasazení
|Soupeř/ka
|Kurt
|Karolína Muchová
|[7]
|Sinje Krausová
|Grandstand
|Lucie Šafářová Siniaková
|—
|Elisabetta Cocciarettová
|Court 6
|Jakub Menšík
|[17]
|Šintaró Močizuki
|Court 5
|Sára Bejlek
|[28]
|Cristina Bucsaová
|Court 5
|Marie Bouzková
|[25]
|Elsa Jacquemotová
|Court 10
Dalibor Švrčina je v mužském losu jako kvalifikant proti Valentinu Royerovi, přesný čas jeho singlu se v dostupném programu zatím nepodařilo potvrdit.
Víc než tenis: první zkouška nové identity
Wimbledon Noskové dal trofej, body a nové kariérní maximum. Ale dal jí taky něco, co se nedá změřit žebříčkem: status. A status mění dynamiku každého zápasu. Proti Volynetsové nebude hrát jen tenistka s lepším rankingem. Bude hrát šampionka, od které se čeká, že vyhraje. A to je jiný sport.
Court 11 v pondělí večer českého času ukáže, jestli Nosková tu proměnu už vstřebala, nebo jestli ji teprve čeká.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář