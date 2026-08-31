Nakládaný hermelín podle domácího receptu chutná lépe než z obchodu

Hermelín si klidně připravte dopředu, pokud víte, že vás za pár dní čeká návštěva nebo menší oslava. Po několika dnech v dóze je nejlepší a bez problému obstojí jako studená večeře i jako pochoutka k pivu. Patří k těm domácím věcem, které vypadají slavnostně, ale práce kolem nich je ve skutečnosti dost málo. Já nejčastěji sahám po verzi s česnekovou pastou uvnitř sýra, půlkolečky cibule a , která olej hezky provoní. sušenými rajčaty
Občas při
nakládání přidám pár kostiček goudy, jindy vezmu koření se sušenými rajčaty, česnekem a bazalkou. Když je chuť na ostřejší variantu, přijde ke slovu směs s chilli. Jenže nejdůležitější je stejně čekání. Hermelín potřebuje čas, aby se chutě spojily, a po dvou týdnech je poznat každý plátek cibule i každý kousek . česneku
Můj tip: Pokud máte menší hermelíny určené na grilování, vezměte klidně balení po čtyřech kusech. Do vyšší dózy se skládají líp než velké bochníčky a olej je pohodlně celý obejme. Recept na domácí a poctivý nakládaný hermelín
Doba přípravy: 20 minut
Doba odležení: minimálně 14 dní
Počet porcí: 4 menší hermelíny Ingredience, které budeme potřebovat 4 ks menších hermelínů 1 ks větší cibule 6 stroužků česneku 2 lžíce česnekové pasty 8 až 10 ks sušených rajčat v oleji 150 g goudy nakrájené na kostičky 1 lžička koření se sušenými rajčaty, česnekem a bazalkou 1/2 lžičky chilli koření nebo směsi se sušenými rajčaty a chilli 1 lžička celého pepře 2 ks bobkového listu 500 až 700 ml slunečnicového oleje podle velikosti nádoby Postup přípravy nakládaného hermelínu
1. Připravte si čistou a suchou dózu nebo větší sklenici, která
dobře těsní. To je základ, protože sýr musí během odležení zůstat v klidu a bez zbytečného přístupu vzduchu.
2.
Cibuli oloupejte a nakrájejte na půlkolečka. Čerstvý česnek nakrájejte na tenčí plátky a sušená rajčata na menší proužky, aby se dobře skládala mezi vrstvy.
3.
Hermelíny podélně nebo naplocho rozkrojte na dvě poloviny. Vnitřní strany potřete česnekovou pastou, přidejte trochu cibule, pár plátků česneku a podle chuti špetku koření.
4. Na česnekovou vrstvu rozložte několik kousků
sušených rajčat. Pokud máte rádi bohatší verzi, přidejte i pár kostiček goudy. Hermelín pak znovu přiklopte druhou polovinou.
5. Na dno nádoby dejte trochu
cibule, pár plátků česneku, několik zrnek celého pepře a kousek bobkového listu. Pak vložte první naplněný hermelín. Pokračujte po vrstvách
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6. Střídejte
hermelíny, cibuli, česnek, sušená rajčata a koření, dokud není nádoba plná. Suroviny nemačkejte silou, ale skládejte je natěsno, aby vše dobře drželo pohromadě.
7. Vše zalijte
slunečnicovým olejem tak, aby byl obsah úplně ponořený. To je důležitý krok. Jak se v kuchařské praxi často uvádí, horní hermelín nesmí vyčnívat nad hladinu.
8. Nádobu lehce poklepejte o pracovní desku, aby se uvolnily
vzduchové bubliny. Potom ji pevně zavřete. Pokud někde zůstane trochu místa, ještě olej doplňte.
9. Hotový nakládaný hermelín dejte do chladu a nechte ho odležet aspoň
14 dní. Někdo ochutnává dřív, často po pěti dnech, ale z domácí zkušenosti říkám, že po dvou týdnech je chuť kulatější a sýr příjemně změkne.
10. Podávejte s
čerstvým chlebem, topinkami nebo jen s pečivem a zeleninou. Po otevření uchovávejte v lednici a vždy dbejte na to, aby zbytek sýra zůstal ponořený v oleji. Foto: Cooky.cz, Nakládaný hermelín Rady a tipy hospodyňky k nakládání hermelínu Pokud chcete jemnější výsledek, uberte chilli a nechte víc vyniknout česnek a sušená rajčata. Olej po snědení hermelínů nevyhazujte. Hodí se do salátu, na opečený chleba nebo pod pečenou zeleninu. Když dáváte do nádoby i goudu, krájejte ji na menší kostky. Lépe natáhne chuť a nepřebije samotný hermelín. Nejlepší je podávat hermelín asi 15 minut po vyndání z lednice. Není pak tak tuhý a chuť je výraznější. Jestli chcete hermelín připravit jako malý jedlý dárek, sáhněte po menší sklenici a mezi vrstvy vložte i kousek barevné papričky. Vypadá to hezky a bez velké práce to působí svátečně.
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