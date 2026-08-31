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Nakládaný hermelín podle domácího receptu chutná lépe než z obchodu

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Když vím, že se u nás doma o víkendu někdo zastaví, dám nakládaný hermelín do dózy s předstihem a mám klid. Je to jedna z těch domácích věcí, které vypadají slavnostně, ale práce s nimi je vlastně minimální. U mě vyhrává verze s česnekovou pastou uvnitř sýra, půlkolečky cibule a sušenými rajčaty, která olej hezky ovoní.
Obrázek k receptu na Nakládaný hermelín podle domácího receptu chutná lépe než z obchodu

Obrázek k receptu na Nakládaný hermelín podle domácího receptu chutná lépe než z obchodu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Nakládaný hermelín podle domácího receptu chutná lépe než z obchodu
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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