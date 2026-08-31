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Need for Speed: Spielberg změnil obsazení po pár večerech u Perníkového táty a filmaři ničili auta za miliony

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Závody ve filmu Need for Speed vznikly zcela bez počítačových triků. Štáb před kamerou zničil auta za miliony dolarů a hlavní role svěřil lidem bez řidičáku.
Need for Speed

Need for Speed

Zdroj: FOTO:DreamWorks Pictures / Melinda Sue Gordon / distr. TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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