Vrchní soud potvrdil Nagyové podmínku a peněžitý trest v kauze Čapí hnízdo

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze je nezákonné, řekl novinářům ženin obhájce Josef Bartončík. Podá proti němu dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně. „I jménem klientky konstatuji, že tato se cítí stále nevinná. Podle mého názoru její vina nebyla prokázána a nemůže být prokázána,“ řekl po rozhodnutí odvolacího soudu Bartončík. „Závěry, které zdejší soud nyní prezentoval, jsou totiž v příkrém rozporu zejména s těmi důkazy, které zcela účelově neprovedl,“ dodal advokát.
[clanek:741263]
Nagyová, která k dnešnímu jednání nepřišla, podle něj nadále trvá na své nevině. Žalobce Mojmír Frček uvedl, že státní zastupitelství se s rozhodnutím soudu plně ztotožňuje. Bartončík se v odvolání vymezil především vůči tomu, že odvolací senát už dříve zavázal Městský soud v Praze k tomu, aby obžalované uznal vinnými. Připomněl, že městský soud Nagyovou a Babiše dvakrát obžaloby zprostil, vrchní soud ale podle něj v posledním rozhodnutí změnil skutková zjištění a sám rozhodl o vině.
Městský soud pak na základě pokynů vyššího soudu podle Bartončíka odsuzující rozsudek vydal, i když s výhradami. O odvolání tak podle Bartončíka rozhoduje ten samý soud, který usnesení o vině vydal.
Podle předsedkyně odvolacího senátu Evy Brázdilové ale postup vychází nejen z judikátu Ústavního soudu, ale také z další ustálené praxe. Připustila, že ani pro její senát nejde o obvyklou situaci. Podotkla, že cílem praxe je zamezit tzv. soudnímu ping-pongu, ke kterému v obdobných případech s rozdílnými právními názory dochází. Odvolací soud podle ní setrval na svém předchozím názoru, protože se od jeho posledního rozhodnutí z loňského června situace nezměnila.
Obžalovaný je i Andrej Babiš, má však poslaneckou imunitu
Obhájci dnes navrhovali provedení dalších důkazů, mimo jiné výslech premiéra Babiše jako svědka. Vrchní soud ale doplnění důkazů zamítl. V kauze je obžalovaný i premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Sněmovna ho ale počátkem letošního března nevydala ke stíhání, trestní řízení je tak v jeho případě pozastavené a soudy o něm rozhodovat nemohou, dokud má Babiš poslaneckou imunitu. Proces Babiš dlouhodobě označuje za politický.
Obžaloba v kauze Čapí hnízdo tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a tehdejší partnerce. Podle státního zástupce to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová, Babišova někdejší poradkyně, podle obžaloby žádost o dotaci podala a zamlčela v ní informace o propojení společnosti s Agrofertem.
[clanek:737103]
Brázdilová dnes uvedla, že Nagyová vědomě vyvíjela činnost k tomu, aby zkreslila nebo zamlžila podstatné informace v podkladech pro dotaci. Pokud by takto nepostupovala, Čapí hnízdo by dotaci nezískalo, řekla soudkyně. Od počátku podle ní bylo jasné, že projekt bude financovat Agrofert, což bylo pro poskytovatele dotace podstatné. Uložený trest podle soudkyně není nepřiměřeně přísný, a to i s ohledem na časový odstup od spáchání trestného činu a bezúhonnost Nagyové.