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Vrchní soud potvrdil Nagyové podmínku a peněžitý trest v kauze Čapí hnízdo

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Europoslankyně a krajská zastupitelka za hnutí ANO Jana Nagyová je v kauze Čapí hnízdo vinna. Vrchní soud v Praze dnes potvrdil tříletý podmíněný trest se zkušební dobou na pět let a peněžitý trest půl milionu korun za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Politička se cítí nevinna.
Vrchní soud potvrdil Nagyové podmínku a peněžitý trest v kauze Čapí hnízdo

Vrchní soud potvrdil Nagyové podmínku a peněžitý trest v kauze Čapí hnízdo

Zdroj: Lenka Dvořáková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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