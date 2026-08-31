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V USA znemožnili lidem koupit si nový router, protože žádný nesplňuje nová pravidla. Jedinou výjimkou je Starlink od Muska

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Americká telekomunikační komise FCC zablokovala vstup nových zahraničně vyráběných routerů na trh. Prakticky nezůstal nikdo kromě Starlinku.
Wi-Fi router D-Link

Wi-Fi router D-Link

Zdroj: Uživatel JulianVilla26 / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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