V USA znemožnili lidem koupit si nový router, protože žádný nesplňuje nová pravidla. Jedinou výjimkou je Starlink od Muska

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V USA znemožnili lidem koupit si nový router, protože žádný nesplňuje nová pravidla. Jedinou výjimkou je Starlink od MuskaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Americká telekomunikační komise FCC zablokovala vstup nových zahraničně vyráběných routerů na trh. Prakticky nezůstal nikdo kromě Starlinku.
Wi-Fi router D-Link
Zdroj: Uživatel JulianVilla26 / Creative Commons / CC BY-SA
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Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...Všechny články tohoto autora →
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